Deus Salve o Rei, da Globo, é a nova novela das oito

Os atores portugueses Ricardo Pereira e José Fidalgo em papéis de destaque na trama medieval brasileira, que chega esta segunda, 7, à Globo Portugal

Marilia Cabral

Durante 32 dias, uma equipa de produção da Globo viajou por diversos países em busca dos melhores cenários para a novela do horário nobre, agora a estrear-se na Globo Portugal nesta segunda-feira, 7. Em Espanha, França, Islândia, Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia e Nova Zelândia, captaram quatro mil imagens que, mais tarde, serviram de cenário real aos atores que protagonizam esta história passada na época medieval. Entre eles estão dois portugueses, bem conhecidos do grande público. Ricardo Pereira, a representar no Brasil há 15 anos, será Virgílio, um comerciante de tecidos, machista e amargo que namora com Amália (Marina Ruy Barbosa), plebeia do reino de Artena. A José Fidalgo, um estreante nas novelas brasileiras, coube o papel de Constantino, um nobre sedutor com manhas de vilão, que se envolve com Catarina (Bruna Marquezine), herdeira do trono.

Em Deus Salve o Rei, uma floresta liga os dois reinos da região de Cália, fictícios e sem corresponderem a nenhuma época histórica real: Montemor é inspirado na cidade espanhola de Ronda, e Artena, com o seu castelo a lembrar a Escócia. O ambiente é de paz graças a um antigo acordo entre os dois reinos, que garante que o ferro produzido em Montemor seja fornecido a Artena em troca de água. “É uma novela que trata das escolhas que as pessoas fazem. A trama tem como ponto de partida dois príncipes que não querem o trono. Um com medo de ser rei, outro que abdica do trono por amor a uma plebeia”, adianta o autor, Daniel Adjafre, cujo nome está associado a programas de humor como Zorra Total, que agora assina a sua primeira novela. Serão as nossas escolhas determinantes para o resto da vida ou o destino encarrega-se de tudo?

Deus Salve o Rei > Estreia 7 mai, seg 20h10 > seg-sáb 20h10