Sem Cortes: Nos bastidores dos Estúdios Globo com Ricardo Pereira

Estreia este sábado, 10, um programa que é uma entrada pela porta grande numa das maiores fábricas de entretenimento do mundo. Com um cicerone muito “legal” – o nosso Ricardo Pereira

Se chegar a meio do texto a ler com sotaque brasileiro, não estranhe. Foi o que nos aconteceu enquanto o redigíamos – muito por culpa do nosso Ricardo Pereira, um embaixador da representação portuguesa, há 15 anos, no Brasil, e que vai dar muitas “escorregadas” no português na apresentação de Sem Cortes. O novo programa da Globo vai invadir sets de gravação, aproveitar momentos de pausa dos atores, mostrar bastidores, fábrica de cenários, sala de computação gráfica, cidade cenográfica, acervo de figurinos, departamento de efeitos visuais e uma imensidão de detalhes, para revelar o que se passa numa das maiores fábricas de entretenimento do mundo. À semelhança do que já acontece no programa Vídeo Show, que reflete a programação da Rede Globo, o Sem Cortes vai mais além e parte da premissa: “Se recebesse um amigo português nos estúdios, o que é que gostaria de lhe mostrar?”

Habituado a fazer um pouco de guia turístico nos Estúdios Globo, aos amigos e colegas portugueses que visitam o ator no Brasil, Ricardo Pereira vê no Sem Cortes a oportunidade certa para progredir na apresentação no Brasil, depois de Sintonize, magazine sobre o que liga a música brasileira e portuguesa.

Para Portugal viajou o ator Thiago Rodrigues. A intenção é a de mostrar como muitas produções brasileiras foram inspiradas ou gravadas em Portugal, sem ignorar os atores nacionais que já deram provas do seu talento no Brasil, como Joaquim Monchique, Joana Solnado, Nuno Lopes e, mais recentemente, José Fidalgo. Na rubrica Portugal em Cena, Thiago Rodrigues andou por Lisboa, Porto e Coimbra para revisitar memórias de Os Maias e de O Beijo do Vampiro, e em Linhares da Beira vemos a inspiração da cidade cenográfica da atual novela das oito, Tempo de Amar.

Pensado para a Globo Portugal, o programa terá 28 episódios, de cerca de meia hora, que irão também passar na Globo Internacional. O mundo irá assim (re)descobrir caras tão familiares dos portugueses, como Tony Ramos, Lília Cabral, Nívea Maria, Reynaldo Gianecchini e Eliane Giardini, através das entrevistas descontraídas sobre a carreira e a vida, feitas por Ricardo Pereira. Pelas ruas portuguesas andou Thiago Rodrigues e o seu quiz, jogo de perguntas e respostas que vai testar os conhecimentos dos portugueses sobre as telenovelas brasileiras. E numa altura em que as audiências da Globo, em Portugal, ocupam o segundo lugar no ranking dos canais mais vistos da TV por cabo, as respostas devem estar na ponta da língua.

Sem Cortes > Estreia 10 mar, sáb 20h