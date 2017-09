'This is Us': Gente como nós

Na segunda temporada da série This is Us, continuará o clã Pearson tão unido como no início? É que a vida dá muitas voltas… Para ver a partir desta quinta, 28, no canal FOX Life

Divulgacao

Começamos por dar os parabéns a Sterling K. Brown pelo prémio de Melhor Ator em Série de Drama, entregue na 69ª gala dos Emmy, os prémios mais importantes da indústria televisiva. É verdade, aqui na redação temos um fraquinho por Randall, o filho adotivo do clã Pearson em This Is Us. “Esta é uma época de ouro para a televisão”, considera o ator. “No fim do dia, a nossa série dá uma sensação de esperança”, descreveu à revista People.

Em This Is Us seduz-nos a aparente normalidade da vida desta família, os defeitos tão parecidos com os nossos, os problemas comezinhos a confundirem-se com questões filosóficas. “O público está sequioso de entretenimento catártico”, disse a atriz Mandy Moore, a matriarca da trama, à mesma revista. “As pessoas adoram ser guiadas, chorar e sentir coisas. Querem qualquer coisa que não seja cínico”, acrescentou. A estreia da segunda temporada em Portugal, dois dias depois da estreia nos Estados Unidos da América, será “um pouco mais escura”, especialmente quando se trata do relacionamento de Jack e Rebecca, nas palavras do criador Dan Fogelman à revista Variety.

O primeiro episódio, A Father’s Advice, volta a começar no dia de aniversário dos irmãos Randall, Kate e Kevin. O casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) estão a recompor-se da zanga que tiveram. Já Randall e Beth (Susan Kelechi Watson) discutem sobre a possibilidade de adotar uma criança. Enquanto Kate (Chrissy Metz) dá o primeiro passo para alcançar o seu sonho (a música), Kevin (Justin Hartley) vai fazer um filme de Ron Howard. Ao celebrarem 37 anos, é tempo de balanços, decisões e planos para o futuro.

This is Us > FOX Life > estreia 28 set, qui 22h20