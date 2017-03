Um programa de televisão para ensinar a mudar hábitos alimentares

Projeto Nutriciência da Universidade do Porto salta para a televisão, com receitas e dicas de alimentação, já a partir de sábado, 4, ao meio-dia, na RTP1

Seguindo a máxima “Jogar, Cozinhar e Aprender”, o projeto Nutriciência da Universidade do Porto pediu a colaboração a cerca de 1 500 famílias pertencentes à União das Misericórdias Portuguesas, todas com crianças entre os três e os cinco anos. Cada uma delas participou numa espécie de jogo que se transformou numa plataforma. O jogo incluiu completar desafios durante nove semanas, e tanto podia ser preparar refeições (quatro no total), como ler rótulos de embalagens e até plantar ervas aromáticas em casa. Para confecionar os pratos, por exemplo, foi preciso respeitar algumas premissas como fazer sopa com leguminosas, um prato tradicional português usando menos sal ou uma receita de um prato principal inspirada na dieta mediterrânica. Em seguida, foram avaliados os níveis de criatividade, apresentação e adequação do ponto de vista nutricional das 700 receitas finais, escolhendo 30 para o programa que se estreia já este sábado, 4, ao meio-dia, na RTP1. “Fomos surpreendidos pelo volume de participação e de criatividade e recebemos contributos muito originais. O balanço é muito positivo”, diz José Azevedo, coordenador do projeto e professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

A iniciativa da Universidade do Porto, que conta com a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação e a Faculdade de Engenharia, é uma parceria com a União das Misericórdias Portuguesas, a RTP e a Universidade de Oslo. Ao projeto juntou-se também o chefe Hélio Loureiro que, no pequeno ecrã, enquanto prepara as receitas selecionadas, contará com as dicas nutricionais e de alimentação saudável de Patrícia Padrão, nutricionista da Faculdade de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade do Porto. “Mais do que a parte culinária também evidenciamos a nutrição”, explica Carla Almeida, outra das nutricionistas do projeto. Cada um dos 30 episódios tem um tema, que tanto poderá ser uma técnica como um ingrediente. Em “Abençoado Pão”, por exemplo, cozinha-se bacalhau com migas, já a sopa de cação alentejana servirá para abordar a técnica dos ensopados. Ao todo, serão preparados 25 pratos principais (três ovo-vegetarianos, sete de carne e 15 de peixe) e cinco sopas para sensibilizar as famílias, especialmente as que têm crianças em idade pré-escolar, para a necessidade de aumentar o consumo de horto-frutícolas e de reduzir a ingestão de sal e também de açúcar.

Nutriciência > estreia 4 mar, sáb 12h