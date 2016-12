Ano novo, vida nova na RTP1

No dia 1 de janeiro, Sílvia Alberto estreia Os Extraordinários, o novo programa dos serões de domingo na RTP 1. A primeira das muitos novidades que o canal preparou para 2017

Nada como começar o novo ano apostando em “pessoas com raciocínios diferentes, mas que não são pessoas especiais”, explica Sílvia Alberto, a apresentadora de Os Extraordinários, o novo programa dos serões de domingo na RTP 1 (1 jan, 21h30). Ali, a destreza mental será posta à prova, com desafios como o de calcular a velocidade de um carro em andamento, apenas olhando para ele, ou reconhecer uma entre 14 mil peças de um puzzle e saber onde encaixa.

Já o final das manhãs do canal ganha dinamismo com uma nova versão de A Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Tua (2 jan, seg 12h), com pessoas do País inteiro a fazerem receitas de família, mantendo-se também a versão das figuras públicas ao sábado à noite (ambas apresentadas por José Carlos Malato).

A estreia de O Sábio (2 jan, seg 14h15) marca o regresso da telenovela à hora de almoço. Danças do Mundo, ainda sem data de estreia, levará as apresentadoras Jani Gabriel, Sílvia Alberto, Sónia Araújo, Tânia Ribas de Oliveira e Vanessa Oliveira a diversos países para, em três dias, aprenderem as suas danças tradicionais.

Na ficção, aguardam-se três estreias: Sim, Chef! (4 jan, qua 21h), passada no meio gastronómico; Feitios, uma sitcom com personagens disfuncionais e A Filha da Lei, um policial para um público mais adulto.