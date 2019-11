Apologia da sesta no Sayanna Wellness Spa, em Lisboa

Stresse, falta de sono, excesso de telemóveis? No Sayanna Wellness Spa, em Lisboa , há tratamentos de spa adequados à voragem dos dias que correm

Diga-se que, naquele dia, até calhou muito bem a power nap, no spa do hotel Sana Malhoa, em Lisboa. Não foi pensado, mas a verdade é que a ocasião não podia ter sido a melhor: noite mal dormida, correria de um lado para o outro, a esperança de que aqueles minutos originassem um milagre, nos pusessem a descansar. Comecemos pelo que diz a terapeuta Sofia Luís, o que, só por si, nos põe a levitar: o tratamento decorre numa marquesa, na qual, uma vez deitados, ficamos com os joelhos ao nível do coração. Trata-se, continua, da posição gravidade zero: “É assim que os astronautas vão para o Espaço.” Começamos pelo mais importante: a respiração. Com a ajuda do óleo Deep Relax Sleep Mist, da Aromatherapy Associates, cumprimos o box breathing. Isto é (repita o leitor depois de nós): respirar em quatro tempos, suster em quatro, expirar em quatro e voltar a suster em quatro. “Ajuda a focar”, explica.

O tratamento dura 20 ou 35 minutos. Comenta Sofia que se trata do tempo adequado: “Está comprovado que é a duração ideal de uma sesta, para ficarmos cheios de energia.” Depois, é escolhermos a massagem do entretanto (pés ou, em alternativa, pescoço, ombros e cabeça), deixarmo-nos ir com a maré, aproveitar. Traduzindo à letra, power nap quer dizer qualquer coisa como sesta poderosa. No nosso caso, confessamos, não chegámos a adormecer, mas proporcionou-nos o sossego, o que, nos tempos que correm, vale ouro. A power nap é um dos tratamentos do spa, inaugurado em agosto, criados a pensar na clientela das empresas sediadas perto da Avenida José Malhoa. O outro concentra-se nas zonas mais afetadas pela “atividade digital diária” (costas, ombros e pescoço, braços, antebraços e mãos) e chama-se office tension relief. Isso, alívio da tensão é o que se quer.

Sana Malhoa Hotel > Av. José Malhoa, 8, Lisboa > T. 21 006 1800 > seg-dom 7h-21h (tratamentos a partir das 9 horas) > power nap e office tension relief €35/€45 (20/35 minutos)