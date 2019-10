O "Porto Legends – The Underground Experience" é como um túnel do tempo

Com narração de Jeremy Irons e de Pedro Abrunhosa, o espectáculo virtual Porto Legends – The Underground Experience explora as histórias fantásticas que marcam a identidade da cidade. Uma “experiência imersiva”, no piso inferior da Alfândega do Porto

Divulgacao

Há uma aura fantasmagórica nas figuras históricas ou lendárias plasmadas nas paredes de granito e nas telas holográficas, espalhadas pela sala das furnas da Alfândega do Porto. É como se o público entrasse num túnel do tempo e conseguisse acompanhar, bem de perto, as personagens que marcaram a identidade da cidade e da região, como o Infante D. Henrique, o Zé do Telhado, conhecido como o “Robin dos Bosques” português, ou o barão Forrester, o empresário escocês que levou o vinho do Porto aos quatro cantos do mundo. Uma viagem ao longo dos séculos, relatada pelas vozes marcantes do ator Jeremy Irons (na versão inglesa) e do músico Pedro Abrunhosa.

O Atelier OCUBO, responsável pela criação de inúmeros espetáculos de video mapping, projetados em locais históricos de Portugal, do Terreiro do Paço ao Mosteiro de Alcobaça, é autor desta “experiência imersiva subterrânea”, no piso inferior da Alfândega do Porto. “Este é o primeiro projeto de longa duração e, tecnicamente, o mais desafiante”, revela Carole Purnelle, uma das fundadoras da empresa. “A arquitetura é sempre o primeiro ator dos nossos filmes, e este espaço é muito especial”, acrescenta. Para a seleção das dez lendas apresentadas no espetáculo, contaram com a ajuda de Joel Cleto. “O que me motiva é fazer chegar a História a mais pessoas, e esta é uma forma de se preservar um património imaterial ameaçado”, sublinha o historiador. Até porque, acredita, “as lendas são histórias efabuladas e fabulosas, mas têm sempre um fundo de verdade”. Aqui, acrescentam-lhes mais uns pontos.

Porto Legends – The Underground Experience > Alfândega do Porto > R. Nova da Alfândega > T. 22 340 3000 > ter-dom 10h-19h > €15, 6-11 anos €12, bilhete família (2 adultos + 2 crianças) €48