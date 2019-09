HopSin Brew Pub, em Sintra: Alquimia com vista para a serra

1 / 9 Marcos Borga 2 / 9 Marcos Borga 3 / 9 Marcos Borga 4 / 9 Marcos Borga 5 / 9 Marcos Borga 6 / 9 Marcos Borga 7 / 9 Marcos Borga 8 / 9 Marcos Borga 9 / 9 Marcos Borga

Em 51 anos de vida, Sérgio Pardal já perdeu a conta às vezes em que passou pela Avenida do Atlântico, artéria principal de Colares. Nascido e criado na aldeia vizinha do Magoito, o cervejeiro é um dos mais recentes empreendedores da região. Em finais de junho, inaugurou o brew pub HopSin (hop significa lúpulo em inglês e Sin de Sintra) no edifício da antiga estação do elétrico, com porta de entrada mesmo na paragem do Atlântico, que liga Sintra à Praia das Maçãs. Lá dentro, brinca com as poções mágicas, numa espécie de laboratório, que é a própria fábrica. Fomos ao seu encontro em dia de fabrico de cerveja, na sala de brassagem da HopSin. Com uma produção atual de dois mil litros por mês, Sérgio vai no seu segundo lote da Colares (€2,50), a primeira cerveja a ser produzida na fábrica, com um cariz ainda mais local do que as outras (Seteais e Mag8, €3,20 e €3), com o toque da raspa dos citrinos da região.

Para trás ficaram 30 anos de trabalho na indústria farmacêutica, incluindo quatro em que morou em Londres, onde se interessou ainda mais pelas cervejas artesanais. Regressou a casa há cinco anos, mas quis mesmo mudar de vida e, em 2016, venceu o concurso nacional de cervejas caseiras. Agora tem a concessão da antiga estação do elétrico para os próximos 15 anos e, hoje, onde estão as cubas de inox estacionavam-se elétricos, no tempo em que transportavam as uvas ou o vinho. O bar funciona onde outrora foi a sala de espera, a bilheteira e uma zona de despacho de mercadoria. Vale a pena subir ao terraço com mesas comunitárias, uma espécie de beer garden, com uma vista desafogada que alcança o Palácio da Pena.

No tabuleiro de degustação (€9) provam-se cinco cervejas, devendo-se começar pela mais suave, para não saturar o palato. Mas todas estas dicas são explicadas por Marta Pardal, filha de Sérgio, à frente do bar. E porque a cerveja artesanal pede comida, há alguns petiscos para provar que fazem na perfeição uma refeição leve: nachos, guacamole, batatas fritas, caracóis, tábua de queijos e enchidos, asinhas de frango, prego, hambúrguer, churrinhos com doce de leite – tudo a preços muito simpáticos que não ultrapassam os oito euros.

HopSin Brew Pub > Av. do Atlântico, 1, Banzão, Colares > T. 93 976 4438 > seg, qua-sex 16h-24h, sáb-dom 12h-24h