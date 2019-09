6 coisas para fazer no fim de semana, no Porto e arredores (e quase todas grátis)

Setembro está aí e, com ele, chega o Manta ao Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, esta sexta, 6, e sábado, 7. Pelo 13º ano consecutivo, a abertura do programa cultural da cidade faz-se com música, ao ar livre, e em harmonia com a natureza. São cinco concertos para dois dias de muitas histórias, para ouvir em família. A abertura do programa está a cargo de Momo, o encantautor brasileiro, cujo novo álbum, a lançar em breve, será partilhado no relvado do Manta (21h30). Uma hora depois, o inspirado Bruno Pernadas e a sua superbanda vão percorrer vários estilos para uma noite de verão perfeita. No dia seguinte, 7, Bruno Pernadas regressa para um concerto especial, com alinhamento dedicado aos mais novos. No reportório vão estar temas de filmes de animação e desenhos animados como Os Simpsons e a Pantera Cor de Rosa (15h30). Já depois do jantar, é a vez do rock de influência folk de Serushio, a banda de Sérgio Silva, entrar em cena (21h30). A fechar o Manta estará Holly Miranda, em versão intimista, para apresentar Mutual Horse, o seu mais recente trabalho (22h30). Apurem-se os sentidos que um novo ciclo vai começar, em família. Centro Cultural Vila Flor > Av. Dom Afonso Henriques, 701, Guimarães > 235 424 700 > 6-7 set, sex 21h30, sáb 15h30 > grátis