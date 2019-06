5 coisas para fazer em Lisboa (e arredores) – já neste fim de semana

Começa neste sábado, 22, a quarta edição da mostra POSTER, em Marvila, que transforma, durante um mês, o bairro lisboeta numa galeria pública a céu aberto. Ali, podem apreciar-se trabalhos de fotografia, desenho, ilustração em posters impressos que vão estar nas paredes de alguns edifícios das ruas do Açúcar, Capitão Leitão, Pereira Henrique, entre outras artérias. De todas as obras, destaque para Pintura Habitada, da artista portuguesa Helena Almeida (1934-2018), numa parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Entre os artistas convidados está o fotógrafo italiano Luigi Spina que se tem dedicado a registar a destruição progressiva de monumentos e esculturas; e Maria Vittoria Trovato, que chega igualmente de Itália, conhecida pelo seu trabalho sobre plataformas petrolíferas e navios de carga. Também as Guerrilla Girls, coletivo artístico formado em 1985, em Nova Iorque, por ativistas feministas, que tem exposto na Tate Modern, em Londres, e no Museu de Arte de São Paulo, no Brasil, marcam presença nesta edição do POSTER, que conta ainda com a participação de AkaCorleone, o designer português Desisto, o fotógrafo Arlindo Camacho (colaborador nas revistas VISÃO e Prima), os músicos David Fonseca e Hélio Morais (baterista das bandas Linda Martini e Paus) e os improváveis chefes de cozinha Diogo Noronha (restaurante Pesca) e Jos*, pseudónimo do mexicano Jose Fernando Rodriguez Garrido, da taqueria Pistola Y Corazon.

A inauguração da mostra, organizada pelo Departamento, faz-se às 14 e 30, com uma visita gratuita pelas ruas de Marvila, que termina na Fábrica Moderna (R. Pereira Henriques, 56), onde vai decorrer o MiniPoster, exposição com trabalhos das crianças da Obra do Ardina, e o Mercado Descarrilado. N a Rua Capitão Leitão, às 21 horas, está agendado o concerto de Vasco Ribeiro, na Cervejaria Dois Corvos, seguido do concerto dos Café Ena, na Cervejaria Lince. Às 22 e 30, o Casal Maravila (Éme e Moxila) sobe ao palco da Cervejaria Musa (Rua do Açúcar, 83) e, à mesma hora, no Bar Capitão Leitão (Rua Capitão Leitão, 5B) há DJ Set de Alejandro Steiner. Marvila, Lisboa > 22 jun-22 jul

em parceria com a Casa Vinyasa - Ashtanga Yoga Shala, uma aula com a professora Isa Guitana Wong, entre as 10 e as 11 horas. Ali, exercita-se o corpo e mente com vista para o Castelo de São Jorge,

