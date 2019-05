Ordem Terceira do Carmo, no Porto: Património à vista

Na bonita Igreja do Carmo, na Praça Carlos Alberto, há agora seis lugares restaurados, abertos ao público. Ali, entre a Casa Escondida e a sacristia, percorrem-se 250 anos de História

No Porto, já não se vai à Praça Carlos Alberto só para fotografar a Igreja do Carmo. Depois da abertura, há um ano, da Casa Escondida, a mais estreita morada da cidade, onde cada andar tem apenas uma divisão, a Ordem Terceira do Carmo, fundada em 1736, acaba de alargar a visita a seis lugares. Neles incluem-se a restaurada Tribuna do Senhor dos Passos, o Salão Nobre, a Sala dos Paramentos, a Sala dos Hábitos, o Auditório e até a Sacristia, ainda usada pelo padre, durante os serviços religiosos.

A entrada faz-se pela porta verde, entre as igrejas dos Carmelitas Descalços e do Carmo, com acesso direto à Casa Escondida, onde chegaram a residir capelães, médicos e até artistas de restauro, por curtos períodos de tempo. “Fizeram-se aqui reuniões secretas em tempos conturbados, como as Invasões Francesas e o Cerco do Porto”, revela Rui Barbosa, provedor da Ordem do Carmo. Segue-se a Tribuna do Senhor dos Passos, onde o altar em talha dourada e o teto recuperaram a beleza de outros tempos, para recordar uma antiga tradição. “Em Santiago, abraça-se o santo, nesta sala beijavam-se os pés.” A visita inclui ainda um filme sobre a Procissão do Triunfo, realizada em 2018, a passagem pela igreja de estilo barroco-rococó, elevada a património nacional, em 2013, e a descida às catacumbas, onde estão sepultados alguns irmãos da Ordem.

No constante subir e descer de escadas, recupera-se o fôlego junto a obras religiosas e a retratos de beneméritos da Ordem do Carmo, pintados por artistas portugueses. Entre os mais célebres, diz o provedor, está um Vieira Portuense e uma obra de João Glama Ströberle, que pintou o Terramoto de 1755, em Lisboa. Dignas de nota, na Sala Paramentos, são as peças doadas pelo rei D. Carlos Alberto, da Sardenha. Além de originais peças de mobiliário dos séculos XVIII e XIX, de um Cristo em marfim, da coleção de pratas e do original retábulo da sacristia. À saída, ninguém vira as costas sem olhar, uma vez mais, a fachada lateral da Igreja do Carmo, revestida por um magnífico painel de azulejos.

Ordem Terceira do Carmo > Pç. Carlos Alberto, 1, Porto > T. 22 207 8400 > seg 12h-18h, ter-dom 10h-18h > €3,50