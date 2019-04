O Gosto dos Outros... Tiago Pereira

Os lugares do mentor de A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, registo de tradição oral do nosso país. Neste domingo, 7, há piquenique musical, em Viana do Castelo, para comemorar os oito anos do projeto e estão todos convidados. Basta levar farnel e um instrumento de música