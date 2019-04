Na Quinta da Boa Esperança, em Torres Vedras, há vinhos frescos e elegantes para provar

A boa exposição solar, as técnicas manuais, as vinhas sustentáveis e a proximidade do mar conferem a estes vinhos pureza e consistência, como se pode com(provar) nas provas organizadas pela Quinta da Boa Esperança, a uma hora de carro de Lisboa