6 sugestões para sair de casa e aproveitar o fim de semana prolongado

Já no espírito do Carnaval e a evocar a Lucerna, numa homenagem à luz, a vila de Entradas, no concelho de Castro Verde, recebe entre esta sexta, 1, e domingo, 3, a 19ª edição do Entrudanças, festival organizado pela PédeXumbo, Câmara Municipal de Castro Verde e Junta de Freguesia de Entradas. Do vasto programa, que reúne dança, música, Cante Alentejano e gastronomia, com propostas artísticas nacionais e internacionais, destaca-se o folk protagonizado pelos belgas Duo de Schepper-Sanczuk (sex, 1, 24h, Salão CRE) e pelos franceses La Base Duo (sáb, 2, 00h30, Salão CRE). De Portugal, juntam-se os Ledok (sex 22h, Salão CRE), os Delicatassen (dom, 3, 18h, Museu da Ruralidade)

e os Parapente700 com Juan de La Fuente (dom, 3, 22h). Haverá ainda oprtunidade para aprender danças da Gasconha, gregas antigas, danças circulares sagradas, forró e samba da Gafieira, entre outros ritmos; participar na oficina de Cante, dinamizada por Celina da Piedade; e assistir a momentos de magia e horas do conto. Entradas, Castro Verde >1-3 mar, sex-dom > €30 (passe), €15 (1 dia), €10 (bilhete noite), menores de 12 anos grátis