O que fazer no fim de semana? 5 razões para sair de casa

Para contrabalançar, há duas ementas à disposição. No restaurante Can The Can vai encontrar mini hamburgers de novilho anchovado (€5), chamuças de atum com coullis de manga e mostarda (€5), batata rústica (€3), tiborna de bacalhau (€5) e queijo de Azeitão com compota de abóbora e tostas (€5). Já o restaurante Lisboa à Vista vai estar a servir tomatada em tosta de pão alentejano (€4), feijoada de polvo (€5), espetada de pastéis de bacalhau com maionese de alho e coentros (€4,50),

preguinho do lombo no bolo do caco (€6) e Pastel da Fidalga (€1,50), doce típico do Seixal. Pátio da Galé > Terreiro do Paço, Lisboa > 8-10 fev, sex 18h-22h, sáb 15h-22h, dom 14h-19h > €4 (com oferta de copo) > www.vinhosnopatio.com/pt