Ouro, Incenso e Birra: Há Janeiras em Marvila

No bairro lisboeta do momento, não só se promove a boa vizinhança como a tradição ainda se mantém. O Dia de Reis celebra-se neste sábado, 12, com música e muita cerveja

Convenhamos que o nome é um achado – Ouro, Incenso e Birra. A iniciativa junta as três cervejeiras artesanais (Dois Corvos, MUSA e Lince) do bairro mais emergente de Lisboa que, no princípio de janeiro, logo depois do Dia dos Reis, fazem a festa com música e, claro, cerveja. Este ano, decorre no próximo sábado, 12, sendo que, a partir das 15 horas, e até às duas da manhã, haverá showcases e pequenos espetáculos em vários locais de Marvila: bares Dois Corvos e MUSA, Café com Calma, oficina criativa Fábrica Moderna e Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, instituição social ali sediada a favor da qual revertem parte das receitas da Ouro, Incenso e Birra.

A ideia é que, durante o horário da festa, entre a Rua do Açúcar e a Rua Capitão Leitão, haja sempre qualquer coisa a acontecer. Da lista de artistas participantes constam Samuel Úria, Madrepaz, Trêsporcento, Casuar, Lot e Meses Sóbrio – pertencem todos ao Clube Capitão Leitão, o estúdio de música instalado nos balneários da antiga fábrica de fósforos Phosphoreira, em Marvila, já que a filosofia da iniciativa passa por promover a boa vizinhança –, Afonso Matos e Brandos Costumes (ambos DJ sets) e ainda Reis da República, Iguana Garcia, Sean Riley, Primeira Dama, Djumbai Djazz, Café Ena e Andrew White. A tradição de lançar uma cerveja durante a Ouro, Incenso e Birra também se mantém: em 2019, será uma red ale de estilo irlandês, que depois passará a ser disponibilizada habitualmente. Diz a organização que se trata de uma “ruiva, equilibrada e gulosa”. Não soa mal.

Ouro, Incenso e Birra > Vários locais de Marvila, Lisboa > 12 jan, sáb 15h-2h > concertos e espetáculos grátis