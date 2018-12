Dickens: Encontros ao balcão no novo pub ao estilo britânico do Porto

As cervejas estão em foco no Dickens, o novo pub do Porto, mas a acompanhá-las há uma lista de snacks apetecíveis

O longo balcão, o verde-garrafa das paredes, as luzes ténues, as peças antigas descobertas no sótão dos avós, os cadeirões de pele ou a inevitável reprodução do quadro do “menino da lágrima” compõem a decoração do Dickens, um pub ao estilo britânico aberto, no final de outubro, na Avenida da Boavista, no Porto. “Faltava um lugar como este na zona, estamos muito próximos da Casa da Música e não há muitos sítios para beber um copo ou comer uns petiscos, antes e depois dos concertos”, aponta Mário Pinheiro Torres, o proprietário. A televisão está, invariavelmente, sintonizada no desporto e, como música de fundo, ouve-se blues, jazz e rock, com o volume reduzido, para deixar as conversas fluir. “É um ponto de encontro entre amigos, embora quem chegue sozinho tenha sempre alguém ao balcão para conviver”, diz Mário.

Este é um pub onde as bebidas estão em primeiro lugar e a cozinha funciona como complemento. Na lista, há cerca de 40 referências de cervejas (sete de pressão), maioritariamente belgas e alemãs, abrangendo todas as “famílias” mais conhecidas e com a classificação por amargor. Foi criada, inclusive, uma cerveja da casa, a Dickens Artesanal (€2,50). Para petiscar, há desde hambúrgueres (€6 a €8) e pregos do lombo em pão (€9) até sugestões de faca e garfo, como pernil (€16), salsicha alemã (€14), rosbife (€26) e bifes (€16 a €18). Propostas simples, mas feitas com ingredientes de qualidade. “A velocidade da preparação é muito importante”, sublinha Mário. E alegrem-se os notívagos: a cozinha está aberta até de madrugada.

Dickens > Av. da Boavista, 901, Porto > T. 22 110 7805 > dom-qua 18h-1h, qui-sáb 18h-2h