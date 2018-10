Doçura ou travessura: 8 festas de Halloween para os indecisos

O Halloween, tradição americana importada para todo o mundo, celebra-se nesta noite, 31. Em Lisboa e no Porto há festas de arrepiar, com ou sem disfarces, em desfiles de rua e com música para dançar – eis 8 sugestões para decisões de última hora

LISBOA

1. Lisboa Halloween Parade

Depois de conseguir reunir mais de 5 mil bruxas, zombies, vampiros, lobisomens e outros monstros assustadores em 2017, o oculto volta a integrar o maior desfile de máscaras de Lisboa. A participação é livre e aberta a todos. Como a noite é de sustos, opte por um traje de meter medo, pois há prémios para os mais bem disfarçados. Organizada pela Associação de Comerciantes da zona a iniciativa envolve lojas decoradas, e abertas até à meia-noite, promoções em alguns produtos e serviços, menus especiais, além de momentos de animação e música. Para entrar no cortejo, os participantes devem reunir-se na Praça de Alvalade, junto à “Estátua de Santo António”, esta quarta, 31, às 21 horas. Pç. de Alvalade, Av. de Roma, Pç. de Londres, Av. Guerra Junqueiro, Alameda D. Afonso Henriques > 31 out, qua 21h-24h > grátis

2. Halloween Lisbon Festival

A promotora Lx Music volta a produzir uma festa de Halloween, desta vez no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII. Nesta quarta, 31, noite dada a travessuras e muitos sustos, reúne-se um cartaz com o melhor da música eletrónica a nível internacional. Ellen Allien, Ben Sims, Jonas Kopp, Pfirter, Glove e Fvndo compõem o alinhamento desta megafesta de abanar o esqueleto. Sem rezas ou mezinhas, a Lx Music promete uma “purga intensa e profunda”, sempre em ritmo acelerado, e em constante êxtase, para dançar como se não houvesse amanhã. Pavilhão Carlos Lopes > Parque Eduardo VII, Av. Sidónio Pais, 16 Lisboa > T. 21 031 2700 > 31 out, 22h-8h > A partir €20

3. Fiesta de los Muertos

A Fábrica Braço de Prata, em Marvila, volta a receber a “fiesta” mexicana, em alternativa à noite de Halloween de influência americana. Embora o disfarce não seja obrigatório, há desconto para quem se vestir como manda a tradição. Para elas aconselha-se La Catrina (esqueleto de uma dama), a eles o difarce de El Charro Negro (espírito de cowboy). Já está esgotado o jantar com menu Los Muertos, que inclui comida tradicional do México, mas ainda vai a tempo de assistir aos concertos. A celebração faz-se com o Espírito Nativo “Son Caribe”, Los Cavakitos e Quarteto de los Muertos, a partir das 22h30, além de uma performance de dança tradicional mexicana e da presença de um Dj para impor o ritmo. Fábrica do Braço de Prata > R. Fábrica de Material de Guerra, 1, Lisboa > T. 96 859 9969 > €5/com disfarce; €7,50/sem disfarce

4. The Spookiest Night

Esqueletos, fantasmas, bruxas, aranhas e morcegos vão andar à solta no Hard Rock Café Lisboa nesta noite de quarta, 31. À decoração junta-se o concurso de máscaras, Dj session e novos cocktails capazes de provocar inesperados arrepios. A festa é só para maiores de 18 anos. E o disfarce não é obrigatório, mas se levar máscara pode ser premiado pela originalidade. Hard Rock Cafe Lisboa > Av. da Liberdade, 2, Lisboa > T. 21 324 5280 > 31 out, qua 23h-2h > Grátis

5. The Phanton of Halloween

Na noite em que as bruxas saem à rua, o Mercado da Ribeira, em Lisboa, recebe uma festa temática, organizada pela Fever (uma aplicação de entretenimento internacional), com adereços e trajes inspirados no romance O Fantasma da Ópera, de Gaston Lecroix. Atores, músicos e convidados recriam o cenário original para uma experiência imersiva, que reúne música eletrónica, ópera e performances. O bilhete, disponível na aplicação ou no site da Fever, inclui uma bebida de boas-vindas e uma máscara alusiva ao tema da festa, entregue à entrada. Mercado da Ribeira > Av. 24 de julho, Lisboa > 31 out, qua 23h-4h > A partir €15 (feverup.com)

PORTO

6. Arruaça Assombrada

Depois de Lisboa e Cascais, os arruaceiros chegam ao Porto para agitar as ruas da Baixa nesta noite assombrada. Mais do que uma festa, eles são “um movimento, com várias tribos”, diz um dos mentores, que prefere manter o anonimato. Assim, esta quarta, 31, à boleia do filme Hell Fest, que serve de inspiração para uma “experiência noturna arrepiante”, entra-se na festa. O disfarce, todo preto ou em versão Halloween, é obrigatório. O encontro para um aperitivo está marcado no Adega Sports Bar (23h), seguindo-se depois rumo ao momento alto da noite no Hard Club. Para isso convoca-se o funk de MC Leozinho, a eletrónica do Dj Aí Faria e o hip-hop de Malabá. À entrada, os “monstros” recebem uma lista de desafios, a cumprir durante a madrugada. Adega Sports Bar > R. José Falcão, 180, Porto > T. 91 478 0865 > 31 out, qua 23h > Hard Club > R. do Infante D. Henrique, Porto > T. 22 010 1186 > 1 nov, qui 2h-7h > a partir €16

7. Dia de Los Muertos Fest

Se celebramos o Halloween porque não o Dia de Los Muertos? Pois bem, Luís Salgado, o programador do Maus Hábitos, decidiu levar a tradição mexicana até ao quarto piso do bar na Rua Passos Manuel. Assim, com a colaboração coletivo Ohxalá (que organiza, de dois em dois meses, a festa Banho Maria), elaborou o alinhamento para esta noite de quarta, 31, com Intiche, Tropikaoz, Klin Klop e Shrumate. Da sala de concertos ao bar, da esplanada à entrada, tudo está decorado como manda a tradição mexicana neste do Dia de Los Muertos. Às pinhatas e máscaras típicas, juntam-se flores, velas e incenso, além de música e dança bem alegre. Maus Hábitos > R. Passos Manuel, 178, Porto > 31 out, qua 23h30-6h > €5

