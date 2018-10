Provar, beber e comprar: três mercados de vinhos para visitar em outubro, em Lisboa

os vinhos produzidos na região alentejana. E sobre eles se ouvirá falar nas sessões de Storytelling, com Manuel Moreira, Célia Lourenço e Rodolfo Tristão, além de conversas informais sobre temas como o vinho da talha ou o biológico e sustentável (sáb, 13) e sobre a casta Alicante Bouchet e as tintas autóctones (dom, 14).

À 10ª edição a iniciativa Vinhos do Alentejo em Lisboa apresenta-se com um novo formato, com dois dias abertos ao público e um terceiro apenas para profissionais. É no Centro Cultural de Belém (CCB) que entre este sábado, 13, e segunda, 15, os protagonistas voltam a ser

E, para os experimentar, nada melhor do que participar nas provas comentadas: no total são quatro durante os dois dias abertos ao público, marcando presença na hora das harmonizações Um Alentejo de Experiências. No sábado, 13, junta o chefe José Júlio Vintém (do restaurante Tomba Lobos, Portalegre) e Célia Lourenço, no dia seguinte, 14, cabe a Manuel Moreira e ao chefe Pedro Mendes (do restaurante Mármoris, Vila Viçosa), harmonizarem os vinhos do Alentejo e a gastronomia.

Centro Cultural de Belém > Pç. do Império, Lisboa > 13-14 out, sáb 14h-21h, dom 14h-19h; 15 out, seg 14h-17h (só para profissionais) > €6 (com copo que permite registo eletrónico de vinhos provados); provas comentadas €8, harmonizações €10, storytelling €5

A novidade da 7ª edição do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno são as Conversas e um Copo de Vinho, sessões em que vários enólogos, técnicos e produtores contam o dia-a-dia da sua área de trabalho. Este ano, a iniciativa decorre de 19 a 21 de outubro, três dias dedicados aos pequenos e médios produtores de vinho nacionais, com 160 expositores presentes, e à região demarcada do Dão e suas castas - da Touriga Nacional (uvas tintas) ao Encruzado (uvas brancas) -, que celebra 110 anos em 2018.