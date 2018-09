Milhões de Festa: Nas margens do Cávado e da pop

“Da pop mais dançável ao metal mais extremo”, assim se apresentou, vai para uma dúzia de anos, o Milhões de Festa, que, depois de algumas primeiras edições realizadas no Porto e em Braga, assentou arraiais em Barcelos em 2010, mantendo-se fiel ao lema inicial. Sempre dedicado a alguns dos mais interessantes e emergentes projetos na área da música independente e alternativa, o Milhões de Festa continua a ser, para muitos, uma espécie de segredo por descobrir. Este é um festival pensado para quem gosta de conhecer nova música, daquela que raramente passa nas rádios. Mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, tem conseguido atrair cada vez mais público para as margens do Cávado, onde, durante quatro dias, outros tantos palcos vão receber cerca de meia centena de projetos musicais dos mais variados estilos. Como já é tradição, a música começa logo pela manhã, no Palco Taina, para acompanhar os pequenos-almoços tardios nas mesas de piquenique à beira-rio; continua depois no Palco da Piscina, que funciona do meio-dia às 20h, por entre mergulhos e brindes de mojito e caipirinha; à noite, a festa prossegue nos palcos principais, o Milhões e o Lovers, sempre com vista para o cenário natural do rio, por onde vão passar os principais cabeças de cartaz do festival, entre os quais se destacam os ingleses Electric Wizard, os cabo-verdianos Os Tubarões, os alemães Mouse on Mars, ou os portugueses Lena d’Água e Primeira Dama com a Banda Xita. Em paralelo com os concertos haverá também diversas performances, “concertos participativos”, feiras, curadorias e até uma festa silenciosa, com as atuações a serem transmitidas diretamente para uns auscultadores.

Milhões de Festa > Parque Fluvial de Barcelos > 6-9 set, qui-dom 12h > €20 a €60 (passe)