9 coisas para fazer neste fim de semana – e assim fugir aos jogos do Mundial

Até dia 22 de setembro, quem circular pelo Metro do Porto poderá apreciar obras de mais de 40 artistas, de 12 nacionalidades. A exposição, com curadoria de Miguel von Hafe Peréz, pretende recuperar o lugar dos artistas e intelectuais no espaço público. “Para tudo (política, futebol e vida social) aparecem comentadores pagos a peso de ouro. Mas quem pergunta, hoje em dia, o que pensam os artistas sobre aquilo que os rodeia? (…) A voz da arte não resolve problemas, não alimenta soluções políticas, éticas ou sociais, mas apresenta-se como discursividade possível para um olhar específico e único sobre o mundo”, defende o curador. Ao mesmo tempo, quebra a rotina de quem passa.

Até dia 22 de setembro, quem circular pelo Metro do Porto poderá apreciar obras de mais de 40 artistas, de 12 nacionalidades. A exposição, com curadoria de Miguel von Hafe Peréz, pretende recuperar o lugar dos artistas e intelectuais no espaço público. “Para tudo (política, futebol e vida social) aparecem comentadores pagos a peso de ouro. Mas quem pergunta, hoje em dia, o que pensam os artistas sobre aquilo que os rodeia? (…) A voz da arte não resolve problemas, não alimenta soluções políticas, éticas ou sociais, mas apresenta-se como discursividade possível para um olhar específico e único sobre o mundo”, defende o curador. Ao mesmo tempo, quebra a rotina de quem passa.

Este domingo, 24, o Museu Nacional da Imprensa, no Porto, inaugura a 20ª edição do festival de humor, este ano subordinado ao tema Limpar o Planeta. Para além da obra vencedora do Grande Prémio, do croata Nikola Listes, uma caricatura sobre a poluição dos oceanos, poderão ser apreciados trabalhos de artistas de várias nacionalidades, desde o albanês Agim Sulaj (2º lugar) ao iraniano Mahboobeh Pakdel (3º lugar). Museu Nacional da Imprensa > Estrada Nacional 108, 206, Porto > T. 22 530 1071 > 24 jun-31 dez, seg-sex 10h30-12h30, 14h30-18h30, sáb-dom 14h30-18h30 > €2

O Cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa recebem, entre esta quinta-feira, 21, e domingo, 24, a 4ª edição do AR – Festival de Cinema Argentino. Ao todo, são 18 os filmes que compõem a programação deste ano em que o ponto de partida é a retrospetiva do premiado realizador Martín Rejtman (seis longas-metragens). A presença de Martín Rejtman, um dos fundadores do Nuevo Cine Argentino, está garantida no festival. A programação volta a estar dividida, a secção retrospetiva tem lugar na Cinemateca Portuguesa enquanto que a secção Panorama, nesta edição composta por cinco ficções, dois documentários e cinco curtas-metragens, quase todos de 2017 e inéditos em Portugal, no Cinema São Jorge. É com o filme Rapado, de Martín Rejtman, que abre esta edição. Una Ciudad de Provincia, de Rodrigo Moreno, faz o encerramento.

Entre esta quinta-feira, 21, e sábado, 24, o Hot Clube de Portugal recebe o festival de jazz júnior Kids Can. Dedicado ao jazz jovem, resulta da cooperação de três instituições, o Hot Clube de Portugal, o Jazzkaar, da Estónia e o JazzDanmark, da Dinamarca. Envolve 15 jovens músicos, cinco de cada país, com idades dos 10 aos 14 anos. O jazz jovem toma conta da sala da Praça da Alegria com três concertos de entrada livre: na quinta-feira, 21, atua a Big Band Junior; no dia seguinte, sexta, 22, um combo com alunos e professores da escola do Hot Clube; e, no último dia, sábado, 23, os Combos do Festival Kids Can.

É com os olhos postos no céu que se vai andar no próximo fim-de-semana, dias 23 e 24, na Praia dos Moinhos, em Alcochete. A razão é simples e chega na forma de bonitos e coloridos papagaios de papel que vão andar no ar, em manobras mais ou menos arriscadas, na 16ª edição do Festival Internacional de Papagaios de Alcochete. Entre as equipas participantes, Portugal, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Suíça, está também a da China

organizadores do Festival Internacional de Papagaios em Weifang

, que nos dois dias do festival vêm apresentar criações originais e voos sincronizados com papagaios de duas e quatro linhas. No areal vai ser possível participar em ateliês gratuitos de construção de papagaios. O ponto alto do festival é sábado à noite, entre as 22 e a meia-noite, com um voo noturno feito com papagaios luminosos.