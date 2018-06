Lugar cativo: 10 sítios em Lisboa e no Porto para ver o Mundial de Futebol 2018

Praças e mercados com ecrãs gigantes, bares e cafés para ver os jogos à mesa. O Mundial começa esta quinta, 14, e estes são dez dos lugares, em Lisboa e no Porto, para apoiar a Seleção Nacional, que joga na sexta, 15

José Caria

LISBOA

1.

Café Império

Projetado por Cassiano Branco, e a funcionar desde 1955, o Café Império continua a ser destino de eleição para ver a bola em formato XXL. Além da tela, que se vê dos dois pisos do restaurante, há mais onze televisões, para acompanhar os jogos enquanto se come o célebre bife à Império. Av. Almirante Reis, 205, Lisboa > T. 21 247 1765

2.

Mercado da Vila

Fundado em 1952, o mercado de Cascais divide-se entre as bancas de fruta e de hortaliça e os vários restaurantes e cafés. Por estes dias, haverá um ecrã gigante para transmitir os jogos. Ali, a cerveja tanto se acompanha com as energy bowls (do Local – Your Healthy Kitchen) como com a carne maturada do Rubro ou os petiscos do chefe Francisco Carnall, do Páteo. R. Padre Moisés da Silva, 29, Cascais > T. 21 481 5700

3.

Terreiro do Paço

É aqui que se vai instalar a Arena Portugal, com um ecrã gigante e um relvado artificial, para se viverem as emoções do Mundial como se se estivesse no estádio. A iniciativa é da Federação Portuguesa de Futebol e, além de vários DJ, inclui uma zona para comer e beber. O recinto estará aberto todos os dias, das 12 às 22 horas, e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já avisou que vai passar por lá. Pç. do Comércio, Lisboa

4.

The Coach Sports Bar

Tem mais de 32 televisões, sempre sintonizadas no desporto, claro. É um sports bar para treinadores de bancada (que aqui se sentam à mesa ou ao balcão), adeptos de todos os clubes e amantes de futebol, sim, mas também de ténis, vela, natação, andebol... Além de cerveja, há vinhos e cocktails de assinatura, e também bruschettas e nachos para dividir. R. do Alecrim, 21, Lisboa > T. 93 931 9283

5.

Snooker Club

Aqui, a atenção divide- -se entre o futebol e o snooker, num espaço que também alberga o Penya Barcelonista de Lisboa, o núcleo de apoiantes do Barça em Portugal. A estes argumentos somam--se as imperiais, das mais frescas da capital, servidas em caneca de metal. Em dias de jogo, é quase certa a enchente mas, com 8 LCD espalhados pelo salão, é impossível perder o rumo às jogadas. Tv. do Salitre, 1, Lisboa > T. 21 347 0502

6.

Village Underground

Com uma nova carta de petiscos, cozinhada pelo chefe Frederico Leitão (a pensar no futebol mas também no verão), o Village Underground vai alargar o horário para que se possam ver todos os jogos do Mundial na esplanada. No domingo, dia 17 (19h), o jogo de estreia do Brasil será acompanhado pelo bloco de Carnaval Bué Tolo, tal como é costume acontecer no Rio de Janeiro. R. 1º de Maio, 103, Lisboa > T. 21 583 2466

Divulgação

PORTO

7.

Bonaparte Downtown

A partir do próximo domingo, dia 17, a emoção do drible na relva estende-se ao piso de cima que, pela primeira vez, vai estar aberto ao público. Mantendo o conceito de bar inglês, vai servir-se uma seleção de whiskies e de runs. Para picar ou acompanhar as cervejas, pode- -se escolher entre o chouriço e o vinho, os pimentos padrón, as gambas ao alho e as chips de batata brava. Pç. Guilherme Gomes Fernandes, 40, Porto T. 22 096 2852

8.

Largo Amor de Perdição

Fica na Cordoaria, ao lado do Centro Português de Fotografia, este largo que, mesmo sem bancada, tem capacidade para receber cerca de 3 mil pessoas e será, certamente, um dos lugares mais procurados para ver a bola na cidade. A iniciativa é da Câmara Municipal do Porto, em parceria com a Porto Lazer. Os jogos do Mundial serão transmitidos, até 15 de julho, num ecrã gigante e, para além de um ponto de venda oficial da Federação Portuguesa de Futebol, pode-se comer e beber nos vários bares. R. Campo dos Mártires da Pátria, Porto

9.

Adega Sports Bar

Um bom exemplo de tudo o que um sports bar deve ter. Há televisões em cada canto, dois projetores de grande dimensão e muitas camisolas de diversos clubes. Além de passar todos os jogos, aceitam- -se prognósticos de resultados que, a confirmarem-se, serão premiados. Sentado ao balcão ou à mesa, vale a pena provar as costelinhas, as asinhas de frango ou a salada vegan. R. de José Falcão, Porto > T. 91 478 0865

10.

Mercado Beira-Rio

O renovado mercado de Vila Nova de Gaia, junto à marginal do rio Douro, vai transformar-se num estádio de futebol, com direito a tela gigante e a 200 lugares sentados. Há menus inspirados nos jogos do dia, happy hours de cerveja e bares de vinho e cocktails, além de desafios e ofertas de acessórios em dias de jogo da Seleção Nacional. Av. Ramos Pinto, Vila Nova de Gaia > T. 93 910 5694