Feira do Livro de Lisboa 2018: Cinco motivos para espreitar a 88ª edição para além dos novos lançamentos

Há muitos livros – acabados de lançar, de coleção, imperdíveis e de todos os géneros literários – para folhear e ler na 88.ª edição da Feira do Livro de Lisboa que começa esta sexta, 25, prologando-se até 13 de junho, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Aos novos lançamentos juntam-se várias atividades paralelas para descobrir com os olhos, com o tato e com o paladar. Cinco razões para ir à Feira do Livro num ano em que há mais expositores, mais editoras e mais zona de sombras

As sessões de autógrafos e conversas com autores

A presença do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018, será um dos momentos mais aguardados desta edição da Feira do Livro de Lisboa. O autor estará no recinto no último fim de semana da feira, estando os autógrafos marcados para os dias 9, 10 e 13 de junho. Já o lançamento do novo romance, O Fiel Defunto, está agendado para sábado, 9 de junho. Mas antes haverá ainda a destacar, no dia 2 de junho pelas 21h30, uma conversa com Daniel Sampaio em torno do novo livro Do Telemóvel para o Mundo, que aborda a problemática da relação dos adolescentes com a tecnologia. Salienta-se ainda a cerimónia de entrega do Prémio LeYa a João Pinto Coelho que vai realizar-se no domingo, 3 às 18h30. No dia 5 de junho, às 20h, realiza-se um debate subordinado ao tema “Os desafios que hoje se põem aos escritores”, organizado pela editora Maria do Rosário Pedreira com os escritores João Ricardo Pedro, Nuno Camarneiro e David Machado.

Valter Hugo Mãe, após vários anos de ausência, vai estar na Feira do Livro de Lisboa para dois momentos: sessão de autógrafos no dia 10 de junho, às 16:30; e lançamento do livro Publicação da Mortalidade, dia 11 de junho, as 19h. Já no final de tarde de 12 de junho, pelas 19h, Kalaf Epalanga convida a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para um debate em torno do livro do Kalaf, Também os Brancos Sabem Dançar, um romance centrado nas comunidades africanas de Lisboa. No último dia, 13 de junho, pelas 19 horas, é lançado o livro António Variações: entre Braga e Nova Iorque, uma biografia da autoria de Manuela Gonzaga sobre uma das figuras mais icónicas da pop-arte portuguesa.

O cinema ao ar livre

Em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a Feira do Livro organiza sessões de cinema ao ar livre com entrada gratuita. Um dos grandes destaques é o documentário Labirinto da Saudade, uma adaptação da obra homónima que é um ensaio documental narrado pelo próprio Eduardo Lourenço, do realizador Miguel Gonçalves Mendes. Para ver este sábado, 26, pelas 17 horas. No dia 2 de junho, às 22 horas, passará por esta mesma tela o filme Cartas de Guerra, de Ivo Ferreira,que conta a história de amor interrompida pela guerra. "É a história de um homem que ganha consciência política entre as chagas dos seus camaradas. É um intenso e agonizante poema feito filme, sob o olhar de Ivo Ferreira. O realiza-dor, de 40 anos, adaptou a correspondência que António Lobo Antunes enviou à sua mulher Maria José enquanto serviu de médico alferes durante a Guerra Colonial, em Angola.As cartas transformaram-se em livro, em 2005, com o título D'Este Viver Aqui Neste Papel Descripto: Cartas da Guerra. E agora em filme," escreveu a Visão na altura da estreia, em 2010. Segue-se a projeção a 8 de junho, às 21 e 30, d' O Escritor Prodigioso, de Joana Pontes, sobre Jorge de Sena. Destaca-se ainda o filme José e Pilar, baseado na vida do prémio Nobel, José Saramago e da sua mulher, Pilar, do realizador Miguel Gonçalves Mendes, no dia 9, também pelas 21 e 30.

A iniciativa “Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?”, da VISÃO Júnior

Na próxima quarta-feira, 30, a partir das 4 da tarde e até às 7 da noite, a Feira do Livro torna-se uma festa gigante: alunos vindos de vários pontos do País vão mostrar o que fizeram nas suas escolas durante a campanha eleitoral de “Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?”, uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares. Peças de teatro, dramatizações, debates e canções ocupam os palcos das praças Verde e Amarela, enquanto outros grupos de alunos percorrem todo o espaço da Feira fazendo manifestações e comícios pelos seus livros preferidos. A partir das 18h15, na Praça Azul, da Fundação Manuel dos Santos, são divulgados os resultados das eleições nacionais em que participaram mais de 59 mil alunos, numa cerimónia apresentada por miúdos.

Mas há mais: os mais pequenos podem mais numa vez ficar a dormir na Estufa Fria, mesmo ali ao lado. Acampar com Histórias (para crianças entre os 8 e os 10 anos), é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e as Bibliotecas de Lisboa, convida os mais pequenos a uma visita guiada pela Feira de Lisboa. Depois deste passeio e do jantar no recinto do Parque Eduardo VII, estas crianças são levadas para a Estufa Fria para ouvirem um conto, cearem e dormirem no seu saco-cama. Pela manhã, quando acordarem, têm ainda direito ao pequeno-almoço. A atividade acontece nos dias 25-26, 30 mai, 1-2, 8-9, 13 jun. A seleção é feita por ordem de entrada da inscrição. As crianças serão acompanhadas em permanência por 5 monitores.

Os restaurantes de rua e a primeira coleção de merchandising

Quando o apetite chegar, carregue-se baterias numa das 34 carrinhas de comida. Entre elas, há bolas de Berlim da Bolas da Praia, cheesecakes gelados da Maria Manjerica, pregos de rosbife da Reysbee, cachorros da The Hot Dog Lab. Não esquecendo as sugestões biológicas da The Wrepe Van e as opções vegan da Veggie Lovers Truck, para acompanhar com as limonadas da Yellow Limonada.

Este ano, será também lançada a primeira coleção de merchanding da feira. Ali à venda, haverá sacos em pano (€3,50), imans para o frigorífico (€1,90), chapéus (€3,50), marcadores de livros em cortiça (€1,90)(€1,90) e blocos A6 com capa de cortiça (€7,90) com o logótipo da Feira do Livro de Lisboa.

Alexandre Bordalo

Os olhos também comem

Por estes dias, serão lançados vários livros dedicados à alimentação - vida saudável, cozinha vegetariana, cozinha vegan, receitas para bebés, entre outros temas - seguidos de showcookings dos seus autores. Entre os cerca de 30 participantes, contam-se cozinheiros e nutricionistas. Será ainda organizado o Prémio Cook Book que tem como missão premiar livros de gastronomia lançados em 2017 em oito categorias: capa do ano; fotografia, editor, novas tendências, top nacional; top adaptado internacional; escolha do público. O resultado será conhecido este sábado, 26, pelas 18 horas. Ainda relacionado com a gastronomia, decorre a primeira edição da Supper Stars Battle, uma iniciativa que junta quatro chefes e cuja temática é homenagear a cozinha tradicional portuguesa e alguns dos seus livros mais emblemáticos. Entre eles, Cozinha Tradicional Portuguesa, de Maria de Lourdes Modesto; Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa, de Maria Emilia Cancella de Abreu e Cozinha Regional Portuguesa, de Maria Odete Cortes Valente. O primeiro “confronto” está agendado para esta quinta, 31, pelas 19 horas, entre Vítor Veloso e Flávio Silva. Depois desta semifinal será a vez de Daniel Cardoso enfrentar Flávio Silva, no dia seguinte. Já a grande final está marcada para sábado, 2.