O Gosto dos Outros... Tozé Brito

A celebrar 50 anos de carreira com o novo disco “A Memória do Amor”, o cantor, compositor e produtor musical conta-nos quais são os seus lugares preferidos

1. Restaurante Belcanto, Lisboa

“Não é por acaso que tem as Estrelas Michelin que tem”, atira Tozé Brito sobre o restaurante de José Avillez, chefe que o compositor conhece há 35 anos, desde criança. “É, sem dúvida, o melhor restaurante de Lisboa, muito por causa do seu menu de degustação, do atendimento e do serviço.”

2. Bird Island, Seychelles

Com apenas 24 bungalows para turistas, esta ilha é “um verdadeiro paraíso e um santuário de aves”. Ali, o compositor encontra uma ilha praticamente deserta, com um mar indescritível e praias de uma beleza única. “Não é um destino barato, mas vale cada euro que pagamos.”

3. Casa Mariana, Afife

Quando viaja até ao Minho, o cantor e autor que participou em 12 Festivais da Canção, tendo vencido três deles, faz uma “paragem obrigatória para almoçar um robalo nas algas, a especialidade da casa, único e imperdível”.

4. Café Buenos Aires Lisboa

Este restaurante foi uma descoberta recente pela mão de uma amiga e tornou-se um dos seus preferidos em Lisboa. Da ementa, além dos “melhores bifes da cidade”, Tozé Brito escolhe o bacalhau e o ceviche, “excecionais”. “E o ambiente é fantástico.”

5. Várias livrarias, Óbidos

Destaca três onde encontra “desde edições recentes a livros raros”. Ficam numa velha igreja, num mercado biológico e numa adega ainda operacional. “Uma viagem que vale bem um dia das nossas vidas.”

6. Nova Iorque, Estados Unidos da América

Em Nova Iorque, opta sempre por passear a pé. “Uma boa volta por Soho, subir a Broadway até Times Square, virar para a 5ª Avenida e caminhar até ao Central Park para almoçar. Fazer depois a rua 57th, parar na livraria Rizzoli, subir a Madison Avenue, e acabar a tarde no Metropolitan Museum of Art.” O dia perfeito termina com um jantar no Il Buco.