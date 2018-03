Saint Patrick's Day: Quando o futebol, a cerveja e a dança se juntam num só dia, o resultado é uma grande festa irlandesa

Aprender a jogar futebol gaélico, dar uns passos de dança e saborear as cervejas e os whiskies irlandeses será possível este sábado, 17, em Lisboa e em Oeiras, a propósito das celebrações do Saint Patrick's Day. Se quiser entrar no espírito, antes de sair de casa, vista-se de verde, a cor que representa esta grande festa

Este sábado, 17, celebra-se o Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, com as comemorações a estenderam-se aos países de língua oficial inglesa. Sai-se à rua vestido de verde, bebem-se cervejas e whiskies (irlandeses, pois claro!) e participa-se em festivais e desfiles de rua.

Por cá, a data já não passa despercebida e, em torno desta, será organizada uma festa no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras. A partir das 10 horas, apresentam-se no relvado os Lx Celtiberos, o primeiro clube português da modalidade em Portugal, e equipas espanholas e inglesas. Mais tarde, pelas 12 horas, é a vez dos mais novos aprenderem esta modalidade que terá a orientação do treinador Barry Anderson.

Ainda no campeonato desportivo, a partir das 14 e 45, pode assistir-se em direto ao jogo de rugby entre as selecções da Irlanda e Inglaterra, uma partida decisiva do Torneio das 6 Nações. "Na Irlanda este dia é vivido com muita intensidade. As pessoas aproveitam para participar nos desfiles e festas que têm lugar de norte a sul do País. Há sempre muita música, muita dança e, claro, muita cerveja”, diz Kevin McGuinness, da Pro Lisbon Europe, um dos organizadores desta festa. "E se há algo obrigatório para qualquer irlandês", lembra ainda, “é, no dia 17 de março, usar roupa verde”.

Já na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, a festa das celebrações do St. Patrick’s Day inclui concertos e dança. No palco principal apresenta-se, às 22 horas, a companhia de dança Rice Na Lisboa - Academy of Irish Dance. Em simultâneo, pode assistir-se ao concerto de Sebastião Antunes, um artista que mistura os sons celtas e portugueses. Mais tarde, pelas 23 horas, são os bailarinos da Escola Ana Kohler que prometem animar a plateia. Seguem-se as bandas Beltrane (23h30) e os Crann Mór (00h30). Por fim, os Original Bandalheira, uma das bandas residentes da Fábrica do Braço de Prata, terá como missão fechar esta noite de festa dedicada à cultura irlandesa.

Centro Desportivo Nacional do Jamor, Oeiras > 17 mar, sáb a partir das 12h > grátis > Fábrica do Braço de Prata > R. da Fábrica de Material de Guerra, 1, Lisboa >T. 96 859 9969 / 96 551 8068 > 17 mar, sáb a partir 22h > €5