11 anos de Bloop Recordings no Cineteatro Capitólio

A editora e produtora portuguesa de música eletrónica Bloop Recordings comemora o seu 11º aniversário este sábado, 17, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa

Nash Does Work

As matinés e as festas em locais improváveis são a imagem de marca da Bloop Recordings, editora e produtora portuguesa de música eletrónica. E em dia de aniversário não podia ser diferente. A celebração está marcada para este sábado, 17, a partir das 12 horas, na emblemática sala do Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

O edifício de arquitetura modernista, que fica no Parque Mayer, vai ser ocupado de cima a baixo. No terraço, terá lugar o célebre churrasco Bloop, preparado pelo chefe Simão Freudenthal, mas com lugares limitados, uma ocasião que juntará a família Bloop e os seus seguidores. É ainda nesta zona, onde funcionou nos anos 80 o rinque de patinagem e discoteca Roller Magic, que atuam, entre o meio-dia e as cinco da tarde, os djs Andrade, Kaspar e a dupla Intelectronic, formada por Pan Sorbe e Señor Pelota. A festa continua até à meia- -noite no piso térreo, ao som da música eletrónica, tocada pelos artistas da casa e os convidados especiais deste aniversário. Quem lança os primeiros beats para a pista é dj Cruz, seguindo-se o house e o techno de Kaeser e Magazino. Os últimos a ocupar a cabina são dois dos nomes mais esperados da noite – da cidade norte-americana Detroit chega Evan Baggs, conhecido pela sua criatividade e pelas longas sessões, e, de Istambul, vem um dos grandes nomes do underground turco, Onur Özer. À meia-noite, depois de 12 horas de dança, acaba a festa de mais um ano de vida da Bloop.

Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado > Pq. Mayer, Lisboa > 17 mar, sáb 12h-24h