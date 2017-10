No spa do Anantara, em Sintra, há muitos mimos e poucos ais

No Palácio de Seteais, em Sintra, reconvertido em hotel de luxo desde os anos 50 do século passado, funciona agora um spa gerido pelo grupo tailandês Anantara

Miguel Manso

Ao novo spa de Seteais, chega-se lá pelos sentidos. Sem pedir indicações sobre o caminho, passa-se o jardim de buxos, labirinto para brincar à apanhada, o jardim das ervas aromáticas e, a seguir, o pórtico principal do palácio onde, reza a lenda, uma princesa terá soltado sete “ais”. À sombra da figueira, está um banco que apetece e, logo ao lado, o dito spa. Pertence ao Anantara, o grupo tailandês que recentemente comprou os hotéis Tivoli, trabalha com produtos da marca francesa Biologique Recherche e desde junho que funciona no antigo pombal da quinta sintrense.

No spa, todos os tratamentos começam pelo ritual dos pés. A palavra é mesma essa: ritual, como que avisando (corpo e cabeça) que chegou o momento de abrandar. Pés esfoliados com sal e alfazema (proveniente do jardim das aromáticas do palácio) e vaporizados com um spray de hortelã-pimenta (cuidado com as cócegas). O programa a que vimos leva o nome de Ritual Desintoxicação de Corpo, prossegue com uma esfoliação de 30 minutos com café verde orgânico, que, garante a terapeuta Cátia, além de contribuir para a eliminação das toxinas, vai ajudar a descongestionar. O cheiro é bastante intenso, a cor também, mas, para quem gosta de café, a sensação é prazerosa. Depois do banho (convém esfregar bem esfregadinho, que a pele fica mesmo mascarrada), eis a prometida massagem de 60 minutos. Diz o cardápio que os óleos desintoxicantes libertarão a tensão muscular, deixando o corpo “totalmente revigorado”. A ver vamos, é isso que se pretende.

Como estamos (literalmente) nas mãos de Cátia, seguimos o conselho da utilização do óleo de limão, mais adequado às primeiras horas da manhã. Estão identificadas as zonas a evitar, lesões da idade e sobretudo da falta de cuidado no treino do ginásio. Assim como as zonas que podem (e devem) ser exploradas: pernas, lombar, ombros, pescoço e omoplatas, maleitas das horas a mais passadas na secretária.

E já que é de jornalismo que aqui se fala, diga-se que se o tempo não passasse num ápice é que seria notícia. A realidade é o que é, toca a campainha, e – após seis, perdão, 60 minutos – o tratamento chegou ao fim. Cátia recomenda que não se tome banho até ao final da tarde e que, na próxima hora, se beba pelo menos um litro de água. Os seus desejos são uma ordem.

Tivoli Palácio de Seteais > R. Barbosa du Bocage, 8, Sintra > T. 21 923 3200 > tratamentos a partir €50, Ritual Desintoxicação de Corpo €185