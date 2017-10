O Gosto dos Outros... Vítor Sobral

O chefe Vítor Sobral, que se tornou conhecido por modernizar a cozinha portuguesa, revela-nos os lugares por onde mais gosta de andar

1. Douro “Quando penso no Douro lembro-me, imediatamente, das vindimas, do vinho e dos seus hotéis de charme.” Mas o chefe destaca mais atrações da região: a cidade de Peso da Régua, a vila do Pinhão e os parques de Vale do Côa e do Alvão.

2. Praia da Silveira Ilha Terceira “Sou apaixonado pelos Açores, são poucas as ilhas que me faltam conhecer”, conta. “Adoro mergulhar, sobretudo, na Praia da Silveira, em Angra do Heroísmo, um local para nadar que não troco por nenhum outro no mundo.” Costuma ficar no Hotel do Caracol, “para acordar e dar logo um salto para dentro desta água”.

3. Vila de Marvão Saindo do Litoral, destino de veraneio mais óbvio, diz Vítor Sobral que gosta de passear por Marvão, “a vila mais interessante do Alentejo”. O chefe gosta da sua riqueza histórica e da beleza de paisagem que se avista lá do alto. Na hora de almoçar, faz um desvio a Portalegre, para ir ao restaurante Tomba Lobos.

4. Salinas algarvias O Algarve é “sinónimo de praia”, mas também de passeios pelas salinas da região. “São um espetáculo imperdível, parece que estamos numa paisagem com neve.” Para lá da sua beleza natural, é na Salmarim, em Castro Marim, e na Necton, em Olhão, que compra o sal que usa nos seus restaurantes.

5. HippoTrip, Lisboa “Andar no HippoTrip por Lisboa é inesquecível. Quem tem filhos pequenos, como é o meu caso, devia fazer esse passeio.”

6. Festas do Mar, Cascais “No que à música diz respeito, são um evento cultural bastante eclético, acessível a todos.”