7 ideias para festejar o São João no Porto

Há de tudo e para todos, no programa das festas do São João, no Porto. São cinco semanas de folia com um extenso programa de concertos, largada de balões de fogo, cascatas, circo e muito bailarico

1. Alumia: instalações de luz e fogo

Foi a partir de uma residência artística de recolha de sonoridades junto da comunidade do Centro Histórico que Pedro Tudela e Miguel Carvalhais criaram CX LUX. A instalação luminosa, que envolve 110 lâmpadas, com várias temperaturas de cor posicionadas na estrutura vertical do Elevador da Lada (Ribeira), surge no âmbito do projeto Alumia e pode ser vista até 31 de julho. Também no Largo Amor de Perdição e no Jardim da Cordoaria haverá uma intervenção do Alumia, com uma instalação de fogo e performance musical. Criada pela francesa Cie Carabosse, O Porto Chama vai iluminar o coração do Porto, na noite deste sábado, 27, a partir das 21 horas.

2. Festival de Circo Trengo

À segunda edição, o Festival de Circo Trengo regressa aos jardins do Palácio de Cristal, já entre este sábado, 27, e o dia 18 de junho. Organizado pela companhia Erva Daninha, o programa está repleto de “trenguices”, distribuídas por 18 espetáculos e quatro formações gratuitas, envolvendo mais de 40 artistas circenses, portugueses e estrangeiros. Caberá aos Irmãos Esferovite, da portuguesa Nuvem Voadora, dar o pontapé de saída (27 mai, sáb 16h). No desenrolar do festival, haverá cumplicidades, viagens, acrobacias, malabarismos, humor e, até, um casamento na Avenida das Tílias, com grupos como o Collectif Big Binome, Carpa Diem, Trosposfera e Marimbondo.

3. Dá-me música

O sotaque do norte marca a agenda musical no principal palco da cidade, a Avenida dos Aliados. Assim, na noite de 23 para 24 de junho, durante a qual quase ninguém dorme, viaja-se até à década de 80 à boleia dos Trabalhadores do Comércio e dos Táxi. Já depois do tradicional fogo-de-artifício, entram em cena os GNR e convidados. A celebrar 35 anos de carreira, a banda de Rui Reininho junta-se a Isabel Silvestre para cantar Pronúncia do Norte, e a Javier Andreu, que interpretará Sangue Oculto, um dos êxitos de 1992. No dia seguinte, feriado de São João, é no feminino que se faz a festa, com Manuela Azevedo, dos Clã, e Marta Ren & The Groovelvets.

4. A festa mais genuína

O que têm em comum a Alameda das Fontainhas, Campanhã, Cordoaria, Foz do Douro, Miragaia, Massarelos e Lordelo do Ouro? Em cada um destes lugares, espalhados pela cidade, haverá um palco com cartaz próprio e bailarico, para durar pela noite dentro. Entre os artistas que lá atuarão, estão nomes como Bandalusa, Diapasão, Toy e Rui Bandeira. E se é para ser genuíno e popular na noite de São João, mais vale ter um martelinho e entrar na dança nos arraiais que animam ruas, pátios e praças por toda a cidade.

5. Entre cascatas e balões

Em nome da comunidade que sempre se envolveu na organização das festas da cidade, o programa da Câmara Municipal do Porto inclui, pela primeira vez, projetos comunitários em redor de dois símbolos tradicionais: a cascata e os balões de São João. Assim, ao longo de 20 oficinas, sob orientação de Cristina Camargo e Teresa Branco, será construída uma cascata comunitária, depois apresentada a 18 de junho. E, para celebrar o solstício de verão, na noite de 21 de junho (a mais curta do ano), o projeto artístico Alumia vai iluminar o céu da cidade com uma grande largada de balões. O mesmo acontecerá na noite de 25 de junho, depois das Rusgas, quando forem largados os balões construídos na oficina São João Baloeiro, a cargo da associação cultural Maus Hábitos e do mestre baloeiro Luciano Britto, na Avenida dos Aliados.

6. Da roda gigante aos carrinhos de choque

É para o menino e para a menina (e para os pais também). Na Rotunda da Boavista, entre sexta, 26, e 2 de julho, haverá carrosséis, carrinhos de choque, farturas e roda gigante. Os divertimentos espalham-se pela cidade: Largo do Calém, em Lordelo (9 jun-2 jul), Alameda das Fontaínhas (15 jun-2 jul), Avenida D. Carlos I, na Foz (15 jun-2 jul), Largo do Amor de Perdição, na Cordoaria (15 jun-2 jul) e Campanhã (15 jun-2 jul). Seg-qui 14h- 23h, sex 14h - 01h, sáb, domingo e véspera feriado 10h à 01h

7. Corrida, regata e rusgas

Todos os anos se organiza uma regata no rio Douro e um desfile de rusgas. À 18ª edição, no dia 18 de junho, a Corrida de São João muda de percurso, com a partida (10h) e a chegada a acontecerem no Largo do Calém (Fluvial). Como sempre, serão 15 quilómetros a percorrer na prova principal, mas, este ano, a caminhada passa a ser de oito quilómetros num percurso pela marginal. Já no dia de feriado municipal, 24 de junho, a atenção volta-se para o rio, que ganha um outro colorido com a tradicional Regata de Barcos Rabelos (15h). São 19, as embarcações que partem do Cabedelo, junto à foz do Douro, e rumam à Ponte Luís I, em frente às Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia. A encerrar as festas da cidade, como é habitual, desfilam as Rusgas de São João, envolvendo sete grupos a representar as freguesias da cidade (25 jun, dom 18h). O desfile tem início na Praça da Batalha e termina na Praça General Humberto Delgado.

São João do Porto > 25 mai-25 jun