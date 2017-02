Pavilhão Carlos Lopes: O “velhinho” multiusos está como novo

O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, está de volta. Depois de um ano em obras de reabilitação, reinaugura-se este sábado, 18,aquele que já foi local de concertos, de encontros desportivos e de comícios políticos

Marcos Borga

Carlos Lopes, figura maior do atletismo português, faz 70 anos, no próximo sábado, 18, e tendo a Associação de Turismo de Lisboa que escolher um dia no calendário para reinaugurar o pavilhão batizado, em 1984, com o nome do campeão olímpico, então que fosse uma data simbólica. Feita a festa oficial – que inclui a inauguração de uma exposição de homenagem ao atleta português a ocupar os dois torreões –, o pavilhão estará aberto todos os dias, até 19 de março, para satisfazer a curiosidade dos lisboetas.

Uma instalação multimédia assinala, na sala principal, os 20 anos do Turismo de Lisboa (entidade responsável pelo pavilhão nos próximos 50 anos) e conta um pouco da história do edifício desenhado pelos arquitetos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade que atravessou o Atlântico duas vezes – primeiro para o Brasil, para ser o Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional do Rio de Janeiro de 1922; depois, no início dos anos 1930, rumo a Lisboa, para ser montado no local onde se encontra (ainda o Parque Eduardo VII não existia).

E se nos registos ficou o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins de 1947, ganho por Portugal, na memória mais recente estão os comícios políticos do pós-25 de Abril, os espetáculos e concertos, os saraus e até as Marchas Populares que aconteceram no então Pavilhão dos Desportos. “E é todo este legado”, diz Vitor Costa, presidente da ATL, “que assumimos para o novo Pavilhão Carlos Lopes”.

Os 14 anos que passou fechado foram de agonia e as obras de reabilitação começaram há um ano. Restauraram-se os tetos de estuque e os vários painéis de azulejos, produzidos pela Fábrica de Sacavém, que decoram a entrada principal, o átrio central, os dois foyers, o Salão Nobre e as escadarias interiores. Irreconhecível está a sala principal – toda nova, porque as bancadas estavam podres e havia que retirar o teto de amianto.

À volta do edifício fez-se uma pequena revolução. Saiu o parque de estacionamento da EMEL para dar lugar a uma zona de estar com bancos, e abriu-se uma escadaria virada ao Parque Eduardo VII. Também o acesso pela Rua Sidónio Pais foi melhorado, a inclui agora uma escada rolante que funcionará em dias especiais. Como se espera que seja a próxima edição do Peixe em Lisboa, que ali decorre de 30 de março a 9 de abril, ou a edição de outubro da ModaLisboa.

Pavilhão Carlos Lopes > Av. Sidónio Pais, 16, Lisboa > seg-dom 10h-18h > Exposição + Instalação Multimédia, 18 fev-19 mar > grátis