Sete razões para, neste sábado, soprar as velas ao Rivoli

O 85º aniversário do Teatro Municipal Rivoli, no Porto, é comemorado este sábado, 21, numa festa de 15 horas, com sete espetáculos, quatro concertos, duas instalações, uma exposição e uma festa. O programa é inteiramente gratuito e, por isso, todos são convidados a participar

José Caldeira

1. Pequenas peças

Oito artistas da cidade foram convidados a apresentar as suas criações em diferentes sítios do Rivoli. Das 11 às 13 horas, poderá assistir-se ao espetáculo de dança Distraído, de Elisabeth Lambeck, à peça Fomos Ficando, de Nuno Preto (ambos são estreias), assim como ao projeto musical Das gavetas nascem sons, da Sonoscopia e à oficina Estórias do Pó, de Marta Bernardes. Da parte da tarde, das 15 às 17 horas, é a vez de se estrear a dança de Joclécio Azevedo (Ensaio com Orquestra) e o teatro de António Júlio (Festa para Um), juntando-se ainda Valter Hugo Mãe para um momento de histórias desconcertante e o Drumming Grupo de Percussão para um concerto de sonoridades inauditas.

2. Instalações

Do palco para os foyers dos dois auditórios, em formato instalação, das 11 da manhã às duas da madrugada, passarão as criações de Emanuel de Sousa, G, e de Joana Castro, Paradisum. A primeira irá explorar as estruturas da blackbox teatral, ao passo que a segunda trabalha uma cidade em permanente construção, embrulhada em plástico.

3. Exposição

O designer, professor e investigador Nuno Coelho mergulhou nos arquivos expandidos (públicos e privados) do Teatro Municipal Rivoli (TMR), onde encontrou aquela que seria a quinta edição dos Cadernos do Rivoli (publicações sobre a programação do teatro, lançadas por iniciativa de Isabel Alves Costa), nunca publicada, resgatada agora nesta exposição, de nome 5º Caderno – Ensaio sobre os Arquivos do Rivoli.

Eduardo Brito

4. 'Harmonies'

A pianista Joana Gama volta a trabalhar sobre a obra de Erik Satie, com a ajuda das sonoridades eletrónicas criadas por Luís Fernandes e Ricardo Jacinto. O concerto Harmonies, às 18 e 30, parte de fragmentos da música do compositor e de outros materiais que rondam a sua obra, nomeadamente os exercícios caligráficos e as instruções que acompanham as partituras.

5. Brother

O Rivoli tem vindo a acompanhar o percurso do jovem coreógrafo Marco da Silva Ferreira e é por isso natural que a estreia a sua nova criação, Brother, seja num dos seus palcos. Seis intérpretes contemporâneos procuram recriar (mais do que mimetizar), uma dança ancestral, povoada de símbolos que não compreendem mas que carregam dentro de si.

6. Understage

No subpalco, irá decorrer um Understage especial, que junta Tiago Pereira (conhecido pelo projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria), o Grupo de Percussão de Valhelhas e a banda Sensible Soccers, numa versão longa da música Sofrendo Por Você.

7. Festa

E porque o dia é de festa, acaba com muita dança, no vizinho Passos Manuel, ao som do dj set de Mvria.

Teatro Municipal Rivoli > Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2201 > 21 jan, sáb 11h-00h > grátis (mediante levantamento de bilhete)