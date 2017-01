Gostar de Ler: Chuva de livros antigos

O novo alfarrabista da Rua Mártires da Liberdade, no Porto, tem uma “sala de estar” aberta a todos

Rui Duarte Silva

Quem entra no número 120 da Rua Mártires da Liberdade gosta de livros antigos, de mexer em páginas velhas e cheias de pó. Na mais recente livraria da cidade do Porto, não há exemplares alinhados por autor, época ou editor. E quem não gostar de folhear edições amarelecidas ou quem tiver alergia a pó, o mais sensato é mesmo virar a página. A todos os outros, espera-os o bem receber de Lurdes Paiva, a mentora da Gostar de Ler, deste “projeto de vida”.

“Gosto que abram os livros, que descubram as anotações e as marcas do antigo dono, que se envolvam”, diz Lurdes Paiva. Sempre viveu rodeada de livros, em casa e no trabalho, e abre agora a sua “sala de estar” a todos. Ali tem o tapete de Arraiolos lá de casa, a bengala da avó, o esquadro de corte da mãe. “Isto é a minha vida”, afirma. A montra da Gostar de Ler é sempre temática, versa sobre um acontecimento ou, então, homenageia alguém.

À entrada da livraria, figuram as tradições. Na sala, a literatura e, na mesa do fundo, os livros mais antigos, ficando um exemplar sempre aberto. E, no teto, há originais candeeiros a lembrar uma chuva de livros. Na Gostar de Ler, os objetos são antigos, mas servem apenas para acolher os clientes – os livros, os almanaques, as ilustrações, esses sim, aguardam a venda. Outros leitores, outras vidas.

Gostar de Ler > R. Mártires da Liberdade, 120, Porto > T. 22 098 2433 > seg-sex 9h-12h30, 14h-19h, sáb 9h-13h