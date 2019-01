O novo 'Overcome' dos Keep Razors Sharp

O segundo disco dos Keep Razors Sharp, esta espécie de supergrupo do rock português mais alternativo

Quatro anos depois do disco de estreia, o quarteto está de regresso com um novo trabalho que pretende contrariar o rótulo de supergrupo do rock alternativo português. Afinal, todos fazem (ou fizeram) parte de outras bandas: Afonso Rodrigues é vocalista e guitarrista dos Sean Riley & The Slowriders, Rai cumpre as mesmas funções nos The Poppers, Bráulio foi baixista nos Capitão Fantasma e Bibi tocou bateria nos Riding Pânico. Mas os Keep Razors Sharp são mais do que a soma destas partes. Especialmente ao vivo, com o palco a servir-lhes de sala de ensaio, têm provado isso mesmo. Ao contrário do registo anterior, muito marcado pelas sonoridades do rock psicadélico, os Keep Razors Sharp assumem agora uma maior “necessidade de explorar novos territórios”, como afirma Afonso Rodrigues. As diferentes influências dos membros da banda são, agora, muito mais expostas e misturadas.