Douro41, em Castelo de Paiva: Virar as costas à cidade

A meia hora de viagem do Porto, pela serpenteante Estrada Nacional 222, o Douro41, de quatro estrelas, foi remodelado e ampliado, tirando partido da paisagem em socalcos

Por entre curvas e montes que conduzem até Castelo de Paiva, as marcas de um dia negro permanecem agarradas ao chão. O incêndio ainda por cá anda, na memória de todos, apesar de o verde já trepar as encostas. É por entre as árvores, ainda despidas nesta altura do ano, que surge o Douro41 Hotel & Spa, num vale aberto ao rio e ancorado nas suas margens.

Feito de paredes de xisto, rasgadas pela transparência do vidro, o premiado edifício, da autoria do arquiteto João Pedro Serôdio, foi requalificado e ampliado. “É sempre tranquilo, romântico e inspirador, mesmo quando está cheio”, garante Pedro Alvellos, o diretor do hotel de quatro estrelas, um local perfeito, acrescente-se, para desligar do dia a dia: seja nas duas piscinas panorâmicas, que se confundem com o rio, seja na varanda dos quartos – são 61, no total, entre os quais se contam seis suítes, todos amplos, virados ao rio ou com vista para a montanha.

Inspirado no Douro Vinhateiro, o hotel desenvolve-se em socalcos, em que se moldam as encostas. A ligar o quarto piso aos cinco novos andares – e à piscina no alto da encosta, que ficará pronta em breve –, há agora um funicular mas também escadas e patamares com jardins, que convidam ao passeio. Com a paisagem sempre à espreita, aproveite-se, pois, quer as muitas poltronas junto às janelas, rasgadas de cima a baixo, quer também a biblioteca, a sala de cinema e o spa (sauna, banho turco, tepidário, ginásio e piscina interior aquecida, aberta 24 horas). Para os miúdos, não falta um kids club. No bar À Terra, servem-se pregos de carne arouquesa e pizzas, confecionadas em forno a lenha, e no restaurante Raiva (nome da freguesia onde está o hotel) estão à prova os sabores da gastronomia local, pelas mãos do chefe de cozinha Ricardo Lourenço. Tanto o bar como o restaurante estão abertos a não hóspedes, fica a nota.

O projeto de decoração de Cristina Jorge Carvalho aposta no conforto, tudo simples e com bom gosto, sem recorrer a móveis ou a adornos desnecessários. Neste inverno ensolarado, que mais parece primavera, não apetece mesmo nada regressar à cidade.

Douro41 Hotel & Spa > EN 222, Quinta das Fontainhas, Raiva, Castelo de Paiva > T. 255 690 160 > a partir €129