The Arc Carrís: De férias em família no Porto, tal como em casa (ou melhor ainda)

A cadeia espanhola Carrís Hoteles abriu o primeiro edifício de apartamentos no centro histórico do Porto a pensar nas férias das famílias

Adolfo Enriquez

Apetece descalçar os sapatos quando entramos nos novíssimos The Arc Carrís, a poucos passos do Túnel da Ribeira, no Porto, num prédio restaurado do século XVIII, na esquina entre a Rua de S. João e a Infante D. Henrique. Apetece-nos caminhar por ali adentro, de meias, tal e qual como se estivéssemos em casa, a preparar um chá ou café na cozinha equipada. Ou levar a chávena para a sala de estar, de onde – dependendo da localização de cada um dos 16 apartamentos divididos por quatro pisos – se olha a Ribeira, se espreita a entrada do Túnel, a Sé (lá ao cimo), a Rua de S. João, e, se tivermos a sorte de ficar num dos apartamentos do quarto andar, se avista o Douro, ao longe.

Com tipologias que vão do T0 até ao T2 duplex (com capacidade para receber seis pessoas, contando com o sofá cama da sala), os apartamentos têm dimensões muito generosas e são confortáveis o suficiente para receber pais, filhos e avós, tal como em casa.

“O The Arc Carrís representa um alargamento do nosso negócio direcionado para famílias com estada de longa duração”, explica-nos Liliane Pereira, subdiretora do Carrís Porto Ribeira, o hotel-mãe situado do outro lado da rua e onde funciona, por enquanto, a receção dos hóspedes. Os apartamentos estão decorados a bege, azul ou verde, cores que vão das paredes ao chão, janelas e portadas pintadas de branco e fotografias do Porto e do Douro aqui e ali. Alguns têm varanda, de onde poderá escutar-se o barulho da cidade. Lá dentro, a (boa) insonorização garante estadas tranquilas em pleno centro histórico do Porto. Não falta uma manta no braço do sofá, para nos aquecer enquanto lemos um livro, dormimos a sesta ou descansamos, depois de uma boa caminhada pelo Porto. Embora a cozinha esteja equipada, quem prefira pode pedir o serviço de pequeno-almoço ao hotel-mãe (€16/pessoa). E, a pensar em quem optar por estadas longas, o hall de entrada do The Arc Carrís dispõe de caixas de correio por apartamento, para que possa receber notícias de fora. Tal e qual como em nossa casa.

Adolfo Enriquez

The Arc Carrís > R. de S. João, 48, Porto > a partir de €99 > T. 22 096 5786/22 208 2762