Macdonald Monchique Resort & Spa: Porque todos temos direito a descansar

Entrar por cima, subir e descer. Petiscar pelo caminho. Fazer uma caminhada. Parar no spa para mimos. E no final, contemplar. O sossego da serra algarvia está mesmo aqui ao lado

Nuno Botelho

É dos primeiros avisos que nos fazem, e serve para descomplicar um edifício que se desenrola em socalcos de forma a acompanhar os declives da montanha – não esquecer que o Algarve também tem altitude. Entramos para a receção, mas estamos no 11º andar, o mais alto do hotel. Havemos de descer ao sétimo para comer (na Petiscaria, no Mercado Culinário ou no Mon Chic), entrar na mercearia com os víveres básicos, passar de uns blocos para os outros (são três) num sobe e desce constante e sem perceber muito bem como. Já existia aqui um hotel que fechou. A renovação demorou dois anos e a abertura, com novo dono, aconteceu no verão passado.

Antes de chegarmos ao quarto, percebemos que no Macdonald só existem suítes. E suítes enormes, com duas casas de banho, cozinha completamente equipada e pronta para se confecionar qualquer tipo de refeição, uma grande sala, o quarto e uma varanda (ou terraço, no caso dos quartos com vista panorâmica). Tivemos sorte, porque assim que abrimos os cortinados, descobrimos a vegetação de Monchique e o mar lá ao longe (Portimão fica a 15 minutos de distância de carro). Deixamos para trás umas espreguiçadeiras impecáveis, onde teríamos passados bons momentos a saborear o sossego e o quentinho do sol algarvio. Mas preferimos espreitar o spa, a grande aposta do hotel. Até porque já tínhamos reparado nas lembranças deixadas à cabeceira – amostras da marca Monchique Cosmetics, à base de produtos da região e a grande bandeira do Sensorial Spa, mal se cruza a sua porta. Lá dentro, há pormenores que aguçam a vontade de quem gosta de “perder” horas nestes sítios. Cabina de aromas, sal dos Himalaias na sauna, espreguiçadeiras de pedra aquecidas, banhos para pés, e uma piscina interior com jatos, toda envidraçada para se aproveitar a vista para a serra e para a outra piscina, aberta só nos dias mais quentes (por 20 euros, os clientes podem usufruir de todos estes mimos). Ainda há um ginásio, a funcionar 24 horas, e vários programas de desporto, desde caminhadas a passeios de bicicleta ou aulas de ginástica. No final, podemos apenas descansar numa das muitas cadeiras ou sofás que vão aparecendo ao longo do resort. É para isso que eles lá estão, queremos acreditar.

Nuno Botelho

Macdonald Monchique Resort & Spa > Lugar do Montinho, Monchique > T. 289 224 0100 > a partir de €120