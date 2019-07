Suuuper, no Porto: uma loja que preserva o saber-fazer português

Uma loja multifunções, no Porto, onde tanto se valoriza o que de bom se faz por cá como se acolhem exposições e workshops. Eis a Suuuper, situada próximo do Mercado Ferreira Borges, na Baixa do Porto

Fernando Veludo/NFACTOS

Diva Cruz começou pelos Cantos da Casa, uma loja online de produtos gourmet, antes de abrir a Suuuper no final de 2018, no edifício onde já tinha o seu atelier de arquitetura, perto do Mercado Ferreira Borges, no Porto. Feitas as obras no piso térreo, ali passou a comercializar as iguarias portuguesas certificadas, do azeite ao vinho do Porto, do chocolate às cervejas artesanais. Mas alargou a oferta a peças de design, feitas com técnicas tradicionais mas com uma imagem contemporânea, sobretudo da nova geração de criadores portugueses.

“Dá-me imenso gozo procurar novos criativos e partilhar os seus projetos”, diz. A quem chega, gosta de contar a história de cada marca, que faz questão de conhecer ao pormenor. A imagem é essencial. “Enquanto arquiteta, tudo o que tiver um design apelativo capta-me a atenção, até porque as compras emotivas funcionam”, sublinha. Selecionar produtos genuínos continua a ser o propósito de Diva.

Há muita cerâmica, desde as peças decorativas de Paula Valentim aos bustos da Alma Vina, mas outros materiais orgânicos estão em destaque, como as tábuas de madeira da Euterpe, as cestas de Coz, as garrafas de barro Água Fresca ou os objetos com pormenores de cortiça da Minimal Cork. A Suuuper tem como máxima “creates like a lab and sells like a store” (em português, “cria como um laboratório e vende como uma loja”) e, aproveitando a área generosa da loja, Diva Cruz organiza regularmente workshops (para crianças e adultos), tertúlias e exposições.

FERNANDO VELUDO/NFACTOS

Suuuper > R. Dr. Sousa Viterbo, 73, Porto > T. 22 409 2450 > ter-sex 14h-20h, sáb 11h30-20h, dom 15h30-19h