Sangue novo na (quase) centenária Papelaria Modelo, no Porto

Existe desde 1922 e sempre foi uma referência na venda de materiais de desenho, pintura e arquitetura. A Papelaria Modelo tem novos proprietários, mais oferta e o charme de sempre

A fachada da Papelaria Modelo, no Largo dos Loios, continua igual à de 1922. E, passando as portas altas de madeira, pouco terá mudado no seu interior. Ainda lá estão os móveis do século XIX, o balcão de madeira de época, e, à entrada, a máquina registadora, com gavetinhas específicas, para que cada trabalhador guardasse o dinheiro das vendas do dia. É lá dentro que encontramos Magali Marinho, 37 anos. Há dois anos e uns “pós”, ela e o irmão, David, 46 anos, adquiriram a quase centenária loja de materiais para belas-artes e arquitetura. Natural de Fafe, a vontade de ficar mais perto da família fez com que Magali (licenciada em Artes Plásticas, com um mestrado em Ensino Artístico e formação em cerâmica e vidro) tivesse optado por deixar Lisboa, onde dava aulas, para tomar conta da Modelo.

“Andava à procura de um projeto com o qual me identificasse. A primeira vez que eu e o meu irmão aqui entrámos, apaixonámo-nos”, recorda. Ainda demorou até que o anterior dono, Bernardo Pinto (na altura com 90 anos e, entretanto, já falecido), se convencesse de que os dois irmãos iriam “cuidar bem da sua menina”. Mas é o que têm feito. Magali e David começaram por ordenar os materiais de pintura e desenho pelos quais a Modelo sempre foi conhecida. Depois aumentaram o catálogo de aguarelas, tintas, pincéis, estacionário (papéis, envelopes, convites), cavaletes, placas de k-line, telas feitas por medida, procurado pelos alunos de Belas-Artes e Arquitetura.

Além da venda de material técnico, querem “reaproximar-se da comunidade”, salienta Magali. Para isso, têm contribuído os workshops de ilustração e desenho que estão a organizar, desde o início do ano, no segundo andar – por lá, já passaram as ilustradoras Mariana A Miserável, Ana Seixas e Carolina Celas. “Queremos dar à papelaria uma dinâmica adequada aos novos tempos”, reforça a nova proprietária. Em breve, a loja online vai estar a funcionar, a dar continuidade à história da Papelaria Modelo, por muitos mais anos... Ficamos a torcer.

No segundo andar da Modelo, organizam-se oficinas e workshops. Na agenda dos próximos meses, consta a oficina de desenho em diário gráfico com Paulo J. Mendes (18 maio) e os workshops de ilustração com Cátia Vidinhas (15 junho) e David Penela (6 julho)

Papelaria Modelo > Lg. dos Loios, 76, Porto > T. 22 208 6983 > seg-sex 9h30-13h, 14h-19h, sáb 9h30-13h, 14h-18h