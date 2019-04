Zouri Shoes: Estes ténis são feitos de plástico recolhido nas praias portuguesas

Depois das sandálias e dos chinelos, feitos com plástico recolhido nas praias portuguesas e de outros materiais sustentáveis, a Zouri Shoes lançou agora uns ténis. Em nome da pegada ecológica

Todos os anos são despejados 22 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Um número esmagador que, no entanto, não desencorajou Adriana Mano. Há cerca de ano e meio, criou os Zouri Shoes, calçado vegan cujas solas são feitas com plástico recolhido nas praias portuguesas, unicamente através de ações de voluntariado. Só em Esposende, conseguiram juntar uma tonelada, mas também estão a tentar fechar protocolos com entidades ligadas ao meio ambiente, em Viana do Castelo. “Não só para fazer as campanhas de limpeza, mas ainda ações de sensibilização nas escolas, onde falamos dos oceanos, da necessidade de reduzir, reutilizar e de promover um olhar diferente sobre os resíduos, que podem ser matérias-primas para trabalhos criativos”, conta Adriana.

O início não foi fácil e envolveu múltiplos parceiros, nomeadamente, a Ecoibéria que aceitou reciclar o plástico (cada par de sapatos tem o equivalente a seis garrafas), que depois é aglomerado com borracha natural, para conferir maior flexibilidade às solas. Os restantes componentes do calçado são feitos com outros materiais sustentáveis, como o pinatex (criado a partir de folhas de ananás) e, mais recentemente, algodão orgânico, por ter um custo mais baixo. “Procuramos sempre ter o preço mais acessível”, sublinha Adriana, razão pela qual optaram por vender apenas online. Começaram por fazer sandálias (a nova coleção vai ser lançada em maio) e, mais tarde, lançaram os ténis de design retro. “Acima de tudo, queremos criar modelos intemporais, que sejam válidos hoje e daqui a 10 anos.” Na gaveta da criadora não faltam outras ideias, entre elas, fazer da Zouri uma plataforma para coleções-cápsula de outros produtos, como vestuário – para fazer crescer esta ideia de economia circular.

Zouri Shoes > www.zouri-shoes.com > T. 96 007 0626 > ténis €83 a €142, sandálias €75 a €90