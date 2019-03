Cantê: A nova coleção da marca portuguesa é um verão à italiana

Os primeiros biquínis e fatos de banho da coleção Ciao já estão à venda na loja do Chiado, em Lisboa. E, em todos os meses, até junho, a marca portuguesa promete novidades

Só em biquínis e em fatos de banho, a nova coleção Ciao, da Cantê, tem 137 peças, com nomes como Amalfi, Arienzo e Praiano. Mas, para que nada falte quando o objetivo é ir à praia, Mariana Delgado e Rita Soares, fundadoras da marca portuguesa, desenharam ainda vários acessórios: camisas (dois modelos), toalhas (com pompons nas pontas e tecido de secagem rápida), sacos de praia (em várias cores), lenços, bolsas e scrunchies para o cabelo – tudo inspirado na Costa Amalfitana, o tema da coleção de verão 2019. “É uma viagem até Itália, em peças que refletem não só o mood de sítios como Capri ou Positano mas também aquilo que é o ADN da Cantê: o lado romântico da mulher, as cores e as flores”, explicam Mariana e Rita.

A primeira parte da coleção, composta por seis modelos de biquínis e quatro de fato de banho (disponíveis em várias versões, a partir de €95,90), já está à venda desde o início de março, na loja do Chiado. Reconhecemos o branco e o azul de Capri, o verde da península Sorrentina ou o vermelho de Positano – é a primeira vez que utilizam esta cor. Há fatos de banho com riscas em tons de rosa, a representar as casas caiadas; biquínis com conjugações de originais padrões geométricos, de flores, bolas (todos desenvolvidos no atelier), licras lisas e outras com textura, em cores como o branco ou o preto. “Uns modelos são mais femininos, outros mais arrojados.

Por exemplo, há partes de baixo que se podem usar subidas ou descidas”, nota Mariana. Inspiradas pelos materiais da região italiana, aplicaram botões de aspeto tosco, de vários tamanhos, e ainda argolas em madeira. Os folhos, imagem de marca da Cantê, também estão presentes em algumas propostas. “Este ano, utilizámos uma licra diferente, para as peças não ficarem tão armadas”, diz Rita Soares. Há ainda um fato de banho – em lilás, com uma estampa de uma laranja –, fruto da parceria com a pintora Madalena Fezas Vital. Todos os meses, até junho, hão de chegar novos modelos de biquínis e de fatos de banho à loja, até que esteja contada a história desta viagem a Itália. Entretanto, é ir apostando nas camisas compridas, uma novidade desta coleção que tanto se usa na praia como no dia a dia.

Cantê > R. Garrett, 29, Cç. Nova de S. Francisco, 10, Lisboa > T. 21 138 0136 > ter-sáb 11h-19h30, dom-seg 12h-19h30