Com tradição e muito espírito natalício: 24 mercados de Natal, em Lisboa e no Porto, para compras originais

Há compras para fazer, sim, mas de preferência longe da confusão dos centros comerciais. Nestes 23 feiras e bazares de Natal, em Lisboa e no Porto, não faltam ideias para presentes originais

LISBOA

1. Natal Solidário do Convento dos Cardaes

Se o Natal é feito de tradições, em Lisboa há uma que se repete há cerca de 30 anos: o chá e a venda solidária do Convento dos Cardaes. E ninguém descreve melhor o que é este Natal Solidário do que a irmã Ana Maria. “Vendemos muita coisa boa. Chutneys de tudo quanto há, doces, compotas, marmeladas, biscoitos de limão, de erva-doce, de aveia ou de canela. E ainda vinagres balsâmicos, piripíri e geleia de pimento. Tudo produzido por nós, no convento, com produtos de qualidade, como a ameixa de Elvas ou a pera da Lourinhã, que nos são doados.” Os preços começam nos €5, e as compras podem acompanhar-se com o tradicional chá (inclui scones, feitos com uma receita especial, e bolos, € 8,50) e, h á tr ê s anos, também com um brunch recheado (€20), com sopa, prato quente, saladas, escabeches, uma mesa de queijos, croissants e, claro, as compotas e os doces do convento. Se for em grupo, aconselha-se reserva para o chá e para o brunch, caso contrário pode não encontrar lugar. Convento dos Cardaes > R. do Século, 123, Lisboa > até 16 dez, sáb-dom 12h-19h, 12h-15h (brunch), 15h30-19h (chá)

Diana Tinoco

2. Venda de Natal Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS)

É na sala dos Chavões do Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva (FRESS) que decorre, até janeiro, a venda de Natal e mostra de ofícios, com peças únicas, feitas à mão. Quem passar pelo Palácio Azurara, onde está instalado o museu, vai encontrar luminárias de bronze, latão e ferro, brincos e bolas de Natal feitos de fios de seda, objetos decorativos e peças de mobiliário produzidas em materiais nobres nas oficinas da fundação. Ao trabalho feito pelos mestres, junta-se este ano uma seleção de marcas portuguesas, entre as quais, a Get Enough Cashmere, Carolina Curado Jewelry, Cush-Cush, Vera Manzoni Jewelry & More, MISSSU e Teresa Branco. Museu de Artes Decorativas Portuguesas > Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, Lg. das Portas do Sol, 2, Lisboa > até 6 jan, 10h-18h (exceto ter, dias 24-25, 31 dez e 2 jan)

3. Sabores de Natal

Provas comentadas de pão de ló de Ovar, vinhos, espumantes e azeites, um workshop de comida vegan com o chefe Nuno Queiróz Ribeiro e outro, sobre biscoitos, doces e afins para oferecer como presente de Natal, com Cátia Goarmon, são algumas propostas do Sabores de Natal, a decorrer até 9 de dezembro, na Praça da Figueira. Animado pela dupla de DJ Anthony Miranda e Sandro Nuno, neste mercado inspirado na quadra natalícia e nos produtos tradicionais vai encontrar queijos, enchidos, doces, licores e outros sabores portugueses. Pç. da Figueira, Lisboa > 5-9 dez, qua-qui e dom 10h-21h, sex-s á b 10h-22h30

4. Feira Outlet

Quem não gosta de um bom desconto? Com o Natal à porta e uma lista de presentes para comprar, a 2 ª edi çã o da Feira Outlet vem mesmo a calhar, com promo çõ es entre os 60% e os 80% em moda, desporto e street wear (de marcas como Pepe Jeans, Scotch & Soda, Guess, Fred Perry, Adidas e Vans), cosm é tica e t ê xteis para a casa. Conte ainda com uma zona de street food e babysitting gratuito. FIL – Feira Internacional de Lisboa > R. do Bojador, Parque das Nações, Lisboa > 7-9 dez, sex-dom 10h-22h > €2, até 12 anos grátis

5. Mercado de Natal de Alvalade

Avenida acima, avenida abaixo, uma volta ao largo e à praça, as vezes que forem necessárias. Só assim não se perde pitada do que se vende nas várias casinhas de madeira do Mercado de Natal de Alvalade. Espalhadas pela Avenida da Igreja, pelo Largo Frei Heitor Pinto e pela Praça de Alvalade, estão ocupadas por várias marcas e artesãos (alguns a trabalhar ali mesmo), como também pelo Pai Natal, a receber os pedidos dos mais pequenos. Do artesanato aos produtos gourmet (queijos, enchidos, mel, vinhos), não faltam ideias para presentes originais neste mercado ao ar livre, que associa as compras à animação e às propostas gastronómicas. Av. da Igreja, Lg. Frei Heitor Pinto e Pç. de Alvalade, Lisboa > 7-16 dez, sex, dom-qui 10h-20h, sáb 10h-21h

6. Coolares Christmas Market

No Natal, esta quinta centenária no Pé da Serra, perto de Colares, fica ainda mais bonita e cheia de boas vibrações. É o lugar para fazer compras originais, beber um copo, petiscar e passear pelos jardins, onde as árvores de azevinho estão cheias de cor. E ainda há um Pai Natal na sua Lapónia sintrense, em que a burra Debby e a cabra Odete fazem as delícias dos mais pequenos. Caza e Quinta de Cima do Pé da Serra > Pé da Serra, Colares, Sintra > 15-16 dez, sáb-dom 11h-19h

7. Mercado Crafts & Design

Em dezembro, há Mercado Crafts & Design a triplicar no Jardim da Estrela. Mafalda Barbosa, Florbela Salgueiro e Luísa Sítima, as responsáveis por esta iniciativa, prepararam uma edição de Natal com três mercados, depois do dia 1 e 2, repetem-se dias 8 e 9 e 15 e 16 deste mês. O tema este ano é Magic Christmas e esperam-se, por isso, várias surpresas ao longo dos fins de semana em que a criatividade vai andar à solta neste jardim. Às ilustrações de Ricardo Rodrigues, à joalharia de Tânia Gil, aos acessórios da Papôa Azul e às plantas da Kokedama, presenças habituais no Crafts & Design, juntam-se outras marcas e criadores de á reas como decora çã o, moda e artesanato contempor â neo. Jardim da Estrela > Pç. da Estrela, 2, Lisboa > 8-9, 15-16 dez, sáb-dom 10h-18h

8. Natalis

Imagine um grande mercado com pequenos mercados. Assim é a Natalis que, este ano, tem entrada gratuita e conta com cerca de 146 expositores, divididos por Mercado da Sustentabilidade (produtos ecológicos), Mercado do Pai Natal (vestuário e pequenas lembranças) e Mercado Natal no Mundo (artigos e gastronomia, com destaque para o Brasil e a Itália). Para as crianças, há o Mercado das Brincadeiras (pinturas faciais, insufláveis e piscina de bolas) e, para os mais gulosos, o Mercado Choco Doce (showcookings e workshops). Pela primeira vez, após 12 edições, a Natalis tem, este ano, entrada gratuita. FIL – Feira Internacional de Lisboa > Parque das Nações, Lisboa > 5-9 dez, qua-qui e dom 15h-21h, sex-s á b 15h-23h > grátis

9. Homy Pop Market – Xmas Edition

É a Margarida Bragança e a Margarida Ferreira Marques, ambas apaixonadas pela área da decoração, que se deve o Homy Pop Market. A segunda edição tem lugar no Atelier do Mercado da Vila (lojas 8 e 9, no piso térreo), em Cascais, com um formato diferente do habitual. O mercado vai estar montado como se de uma loja se tratasse. “Vamos ter propostas originais, principalmente na área da decoração infantil. Mas também têxteis, cerâmica, ilustração e macramé”, conta Margarida Bragança. Ao todo, são mais de 25 as marcas representadas, como a Xadrez às Riscas (para o quarto das crianças), a Alguidar (têxteis-lar em malha) e a The Red Wolf (ilustrações). Em paralelo, decorre o workshop de decoração natalícia (dom, 9, 10h30, €35). Mercado da Vila > R. Padre Moisés da Silva, Cascais > 7-9 dez, sex 15h-20h, s á b-dom 10h-20h

10. Natal Criativo

Dias 16 e 23 (domingo) decorrem duas edições especiais do Lx Market (que acontece regularmente na Lx Factory), com v á rias sugestões para presentes originais. Lx Factory > R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > 16 e 23 dez, dom 10h-18h

11. Hang in There

Mais de 30 personalidades e de marcas v ã o doar artigos para este mercado solid á rio. O valor das vendas ser á entregue a v á rias instituições de solidariedade. Amoreiras Shopping Center > Av. Eng. Duarte Pacheco, Lisboa > 8 dez, s á b 10h-20h

12. Exposição e Venda de Natal Cercioeiras

Obras de arte mas também geleias, cabazes e bijuteria, feitos por pessoas com deficiência intelectual do Centro de Atividades Ocupacionais da Cercioeiras, nesta venda solidária. Livraria-Galeria Municipal Verney > R. Cândido dos Reis, 90, Oeiras > até 15 dez, ter-sex 11h-18h, sáb 12h-18h

13. Christmas Market

Edição de Natal do mercado no jardim do Príncipe Real, com uma seleção de marcas portuguesas, como a Alfamarama, Mayumi Origami, Círculo Ceramics e Rua do Mundo. Pç. do Príncipe Real, Lisboa > 13-16 dez, qui-dom 10h-18h

14. Mercado do CCB

No primeiro e terceiro domingos do mês, a praça central enche-se de bancas com produtos regionais, objetos antigos, artesanato e artigos variados, desde o vestuário aos acessórios. Centro Cultural de Belém > P ç . do Imp é rio, Lisboa > 16 dez, dom 10h-18h

15. Hype Market

Depois de ter ocupado o Palacete Gomes Freire numa edição especial, o mercado de moda, acessórios e decoração regressa à Avenida da Igreja, em Alvalade, no terceiro fim de semana do mês, dias 15 e 16, com mais de meia centena de marcas. Palacete Gomes Freire > R. Gomes Freire, 98, Lisboa > Av. da Igreja, 37 E, Lisboa > 15-16 dez, sáb-dom 11h-19h

16. The Spot Market

Com destaque para a moda, reúne uma seleção de marcas de calçado, bijuteria e vestuário (incluindo para as crian ç as). Espaço Amoreiras > R. D. João V, 24, Lisboa > 15-16 dez, s á b-dom 10h30-19h30

NO PORTO

17. Bazar de Serralves

É um regresso há muito aguardado, já que desde 2014 o Museu de Arte Contemporânea de Serralves não organizava o seu Bazar de Natal. No foyer do auditório vão estar à venda peças de design contemporâneo, como o serviço de chá de cerâmica de Anna Westerlund, o suporte de livros e o cálice de Porto de Siza Vieira, e as velas, o castiçal e o saleiro/pimenteiro de Zaha Hadid. E ainda rádios bluetooth para usar no chuveiro, meias com mensagens, guarda-chuvas que mudam de cor, brinquedos didáticos, canecas, livros, serigrafias e papelaria, entre muitos outros artigos, nomeadamente, do casal de designers norte-americano Charles e Ray Eames e do arquiteto e designer Alexander Girard. Na lista de ideias para presentes cabem ainda cabazes (€10 a €105) com compotas, chás, azeite, bolachas e peças de arte. Museu de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > até 24 dez, sex-dom 10h-19h, 21-23 dez 10h-21h

DR

18. Urban Market Natal

Desta vez, os mercados de Natal organizados pela Portugal Lovers, têm o objetivo de ajudar a Operação Nariz Vermelho. Cada Urban Market reúne uma seleção de 40 marcas portuguesas de design de autor e de edição limitada, nas áreas da joalharia, casa, ilustração, criança e bem-estar, bem como cabazes gourmet. No Ateneu Comercial do Porto, será recriada uma sala de estar, onde não faltarão uma contadora de histórias e música ao final da tarde. Carris Hotel Porto Ribeira > R. do Infante D. Henrique, 1 > 6-9 dez, qui-dom 11h-19h > Ateneu Comercial do Porto > R. Passos Manuel, 44 > 20-23 dez, qui-dom 11h-22h

19. Pink Market

Roupa, acessórios, bijuteria, malas – uma boa parte, feitos artesanalmente – comp õ em este mercado que, uma vez por m ê s, ocupa o exterior do Edif í cio Transparente. Nas edições especiais de Natal, além das marcas já habituais, o Pink Market tem novidades: a bijuteria Tehya Designs e Aim Jewellery, os sabonetes artesanais da La Rosa Soap e as coroas de Natal do Atelier Vó Maria. Uma edição mais pequena, com 10 marcas, está agendada para os dias 15 e 16 de dezembro, no Mercado Beira-Rio, em Vila Nova de Gaia. Edifício Transparente > Via do Castelo do Queijo, Porto > 8-9 dez, 11h-18h > Mercado Beira-Rio > Av. Ramos Pinto, 148, Vila Nova de Gaia > 15-16 dez, sáb-dom

20. Mercado de Natal do Porto

É o primeiro mercado natalício de rua organizado pelo Mercado da Alegria – iniciativa que acontece mensalmente nos jardins do Passeio Alegre –, e que pretende ser uma espécie de aldeia de Natal na Praça da Batalha, na Baixa do Porto. Até dia 24, em 20 casas de madeira, encontram-se 20 artesãos com diferentes produtos: dos brinquedos ao vestuário, dos produtos regionais aos acessórios e bijuteria, da cerâmica à ilustração. Em paralelo, terá um programa de atividades com animação de rua, workshops de cerâmica e de culinária, além de concertos. Tudo com entrada gratuita. Pç. da Batalha, Porto > até 24 dez, seg-dom 11h-20h (24 dez 10h-16h)

Filipe Paiva

21. FAMA Natal

Há 12 anos que a Feira de Artesanato de Matosinhos (FAMA) acontece por altura do Natal. Cerca de uma centena de artesãos de todo o País apresentam, no Jardim Basílio Teles, a sua arte: louça do Alentejo, ferro forjado de Braga, tapetes de Arraiolos, vidro soprado da Marinha Grande, pintura de arte sacra de Coimbra e barro de Barcelos, por exemplo. A gastronomia regional, como os enchidos de Trás-os-Montes, também tem lugar nesta feira. Jardim Basílio Teles > R. Conde Alto Mearim, Matosinhos > até 23 dez, dom-qui 10h-19h30, sex-sáb 10h-23h

22. Porto Christmas Village

É o primeiro grande mercado de Natal do Porto a acontecer dentro de portas, neste caso, no Edifício da Alfândega, e tem um pouco de tudo, para toda a família: joias, perfumes, relógios da portuguesa Eugénio Campos, sapatos da marca brasileira Melissa, meias divertidas da Happy Socks, artesanato da rede Aldeias do Xisto, bonecos de pano ilustrados à mão da Laroca e chocolates da Imperial. Na área da restauração, a centenária Padaria Ribeiro vai estar a vender bolo-rei, e os mais pequenos podem contar com uma pista de gelo, videojogos e a recriação de uma fábrica de brinquedos. Edifício da Alfândega > R. da Alfândega, Porto > até 30 dez > seg-qui 14h30-20h30, sex-dom 11h-22h, 24 dez 11h-15h (encerrado 25 dez) > €5, €3,50 (3-11 anos), bilhete família €15 (2 adultos, 3 crian ç as)

23. Cristo Rei Market

Uma seleção de 35 marcas portuguesas (artesanato, decoração, vestuário, azeite e especiarias), além de duas associações de cariz solidário: Vida Norte e Bebés de São João. Centro Paroquial de Cristo Rei (junto à igreja) > Pç. D. Afonso V, 86, Porto > 8-22 dez, seg-dom 11h-20h

24. Mademoiselle Especial Natal