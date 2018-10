Na Casa do Pico, em Carcavelos, todos os pormenores importam

Em Carcavelos, há uma loja com marcas portuguesas, que quer pôr-nos à conversa uns com os outros. Bem-vindos à Casa do Pico

Aos 23 anos, Carlota Appleton reconhece que não se encaixa nessa geração, que é a sua, habituada a fazer compras online. “Sinto falta de ver, de tocar.” Por isso, quando a família encontrou um casa centenária, em Carcavelos, e deitou mãos a salvá-la da ruína, Carlota viu ali uma oportunidade. “O meu pai sempre fez surf; eu e o meu irmão Diogo crescemos na praia”, conta. “Não havia, em Carcavelos, um sítio giro para ir depois do surf.” A Casa do Pico é isso mesmo: uma casa de família, que se estende a uma loja – com cafetaria e um pátio (já lá iremos) –, onde todos gostam de receber, conversar e conhecer quem os visita.

As roupas e os acessórios foram escolhidos a dedo, a mostrar o que de melhor se faz à mão em Portugal. Os mocassins em pele natural da Moleke, as camisolas e as camisas para homem em algodão da Mustique, a bijuteria em macramé da Rita Prates Caetano e, entre outras marcas, os sapatos e as carteiras da Pallas. Os almofadões da Rosinha Handmade, que se levam para a beira-mar, as toalhas de praia da Bayan e os biquínis e fatos de banho, em crochet, da Cru Swimwear, lembram-nos que há sempre verão num destino qualquer. E porque esta é uma família de surfistas, as pranchas feitas à mão por Diogo Appleton (com o nome de Birdscandoit) também aqui têm o lugar. “São marcas que só se vendem online e aqui ganham outra visibilidade. Quando conhecemos as pessoas que as fazem, passamos a gostar ainda mais das marcas”, acredita Carlota. Pensados estão já lançamentos de novas coleções e ainda workshops, tanto mais que na Casa do Pico encontramos igualmente as peças em cerâmica da Marta Stilwell, as tecelagens de Rita Sevilha e os cadernos cosidos à mão da Xitaca. Todas as terças-feiras, chegam ainda mimosos bouquets de flores secas da 2for1design.

A tudo isto junta-se uma cafetaria, de onde saem sumos naturais, sanduíches (abacate, salmão fumado, rúcula, queijo fresco…), iogurte com granola, café e chá, que se servem no pátio, de um branco imaculado e decorado pelo bom gosto da mãe, Luísa, a pedir tardes sem olhar para o relógio.

Carlota já anda de olho noutras marcas portuguesas, mas sem pressas nem correrias. “É uma loja em construção. Quero fazer as coisas devagar”. E faz ela muito bem.

Casa do Pico > Praceta da Sociedade Velha, 3, Rebelva, Carcavelos, Cascais > T. 91 365 2556 > ter-sex 12h30-19h, sáb-dom e feriados 10h-17h