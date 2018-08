Vicent by Scar.id: a nova loja do Porto com design 100% nacional

Mais galeria do que loja, a Vicent by Scar.id chegou à Baixa no Porto com uma coleção de peças para levar os jovens criadores e o design português a correr mundo

Lucilia Monteiro

Naquela que já foi uma das mais elegantes artérias do Porto, onde se encontravam os melhores alfaiates e sapatarias, e que recentemente passou por um período de quase abandono, o movimento parece estar, por fim, a voltar. Sem nos determos no longo declive, com a sua vista magnífica sobre a Torre dos Clérigos, procuramos o histórico e belíssimo edifício com fachada Arte Nova, onde, depois da sala com artesanato do mundo, acaba de abrir uma loja dedicada a jovens designers portugueses: a Vicent by Scar.id, com curadoria da artista plástica Sílvia Costa e do arquiteto André Ramos. “Este é um trabalho ainda em processo, nada está finalizado, tanto no mobiliário como nas marcas”, avisa a artista. À primeira vista, parece uma montra da Scar.id original – que abriu em 2014, no quarteirão das artes –, com a mesma filosofia e alguns dos mesmos designers, mas as peças são distintas. É o caso da OBI, de inspiração japonesa, cuja coleção é feita sobretudo de vestidos, saias, casacos e camisas, de corte feminino e em tecidos leves e frescos, nomeadamente linho e organza. “É uma marca que já temos há bastante tempo, mas as peças que estão aqui são diferentes, não se repetem”, frisa Sílvia.



Lucilia Monteiro

A Scar.id Store conta com mais de 40 criadores e marcas, sendo que alguns desenham peças específicas para este white room da Baixa. Na área da moda, há nomes como Carla Pontes, Susana Bettencourt (aqui mais colorida) e a OBI. Há ainda artistas nas áreas da joalharia, como Andrea Martins, Hugo Fraga e, mais recentemente, Diana Dóris. Segundo Sílvia, existe margem para crescer e mostrar outros talentos e marcas, alguns que estavam até um bocadinho em stand-by, como acontecia com os chapéus de feltro de Jolie Su, os cadernos feitos à mão, com folhas pretas da Husk, as cerâmicas de formas simples e orgânicas da Lagrima, as tábuas de cozinha de serigrafia sobre madeira de O João e a Maria ou os sabonetes artesanais da Só Sabão. “Aqui, chegamos a outro tipo de público, de passagem, sendo uma oportunidade para mostrarmos coisas novas”, diz a artista. Além de lançar o desafio a criadores com quem trabalha para ter cá peças diferentes, a Scar.id opta por juntar ao portefólio outras marcas e levar o design português a correr o mundo. E isso é sempre uma boa notícia.

Os quatro pisos por baixo da loja Vicent by Scar.id vão contar com uma galeria de arte, uma loja de mobiliário e um bar com esplanada aberta sobre a Estação de São Bento.

Vicent by Scar.id > R. 31 de Janeiro, 174, Porto > T. 22 203 3087 > seg-dom 10h-20h