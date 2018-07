A Fair Bazaar quer mudar a forma como fazemos compras

Da loja no Príncipe Real para o lançamento de um novo site, esta ideia portuguesa quer tornar as nossas compras mais conscientes

Fala-se de um consumo cada vez mais consciente, mas são poucas as marcas de moda que nos explicam exatamente o que estamos a levar para casa. Não é defeito, antes feitio de uma indústria virada para o consumo, uma das mais discretamente poluentes do mundo. Joana Dias da Cunha, fundadora da loja Fair Bazaar, na Embaixada, no Príncipe Real, acaba de lançar um site com o mesmo nome, disponível em toda a Europa, onde reúne marcas sustentáveis de moda, beleza e casa, portuguesas e estrangeiras.

“O universo da sustentabilidade é tão vasto, por isso o ponto de partida foi criar oito critérios de diferenciação que categorizam as marcas”, explica Joana. Artisan, por exemplo, refere-se a peças únicas e feitas com métodos de confeção tradicionais, e organic a tudo o que é fabricado sem químicos. Há ainda princípios referentes à reciclagem ou a processos de produção em pequena escala ou sem desperdício. “É muito importante que se conte a história da peça, na loja ou no site” acrescenta. Assim se fica a saber que as mochilas da espanhola Lefrik são feitas com garrafas de plástico ou que a portuguesa Isto. só usa tecidos orgânicos para fazer as suas coleções masculinas de corte impecável. Já a Abury cria acessórios que recuperam tradições, incentivando as comunidades locais a participar.

Joana Dias da Cunha trabalhava há vários anos em moda, mas sentia que aquilo que fazia não se alinhava com os seus valores. Depois de ver o documentário The True Cost (2015), sobre a indústria da moda e a importância das pequenas escolhas, decidiu fazer alguma coisa. “Mudou a minha vida, e por isso a missão da Fair Bazaar é criar alternativas, dando a conhecer produtos que têm um impacto positivo no ambiente e na sociedade”, diz. “As marcas existem, só que são pequenas, e o que fiz foi juntá-las num sítio só.” As 32 atuais crescerão para 50 até ao final do ano. A Fair Bazaar quer ainda organizar workshops e fazer parcerias com iniciativas como o Greenfest “que ajudem a passar a mensagem”, sublinha Joana. Até porque a sustentabilidade não pode estar apenas nas etiquetas, é preciso fazer as escolhas certas.

