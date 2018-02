A Zoo in my Wall: Estas máscaras decorativas são para todas as idades

Das mãos de Márcia Barbosa saem animais para decorar a parede lá de casa, feitos em papel maché e pintados com tinta acrílica. O projeto A Zoo in my Wall tem morada na livraria Index, no Centro Comercial Bombarda, no Porto

Surgiu por acaso o coelho Nico, o primeiro animal feito por Márcia Barbosa, há dois anos e meio, com a intenção de “decorar uma parede vazia” da sua livraria infantil Index, no Centro Comercial de Bombarda, no Porto. No entanto, com o passar do tempo, foram aparecendo outros, todos eles, com nome próprio: o leão Sebastião, o gato Félix, o tapir Nestor, o lobo Óscar, a girafa Cecília, a raposa Franklin. O sapo Romeu foi o último a chegar, que, tal como todos os outros bichos (a partir de €30) que fazem parte desta espécie de arca de Noé, é feito à mão com papel maché e pintado com tinta acrílica, ali mesmo, na Index.

Um animal levou a outro, os pedidos foram aumentando e Márcia Barbosa decidiu dar nome ao projeto. A Zoo in my Wall é inspirado no livro Os Lobos nas Paredes, de Neil Gaiman, sobre uma menina que se convence de que há lobos dentro das paredes da sua casa. A designer gráfica gosta que se sinta a textura e a irregularidade das suas peças. “Nunca foi minha intenção fazer animais ultrarrealistas”, diz.

A constatação de que o seu trabalho poderia fazer parte de um negócio maior só surgiu, no entanto, quando a Zoo in my Wall saltou fronteiras. “Um turista americano passou na livraria e comprou os animais que havia para uma loja de decoração em Los Angeles”, conta Márcia. A americana Harbinger, fundada pela designer de interiores Sally Bennett, passou assim a ser uma das suas clientes, tal como a loja inglesa Liberty, a The Conran Shop, em Londres e em Paris, a The Store, em Londres e Berlim, ou a Galleria Mia, em Roma. Por cá, e além da Index – onde o leão Sebastião, o gato Félix, o sapo Romeu ou a girafa Cecília passaram a tomar conta da livraria e atelier –, os animais d'A Zoo in My Wall estão à venda no Armazém 66 (Viana do Castelo), O Risco (Aveiro), A Venda (Caldas da Rainha) e Kare (Lisboa).

Tal como no livro que a inspirou, também Márcia imagina os seus animais “a morarem atrás das paredes da loja e a virem, de vez em quando, ter com as pessoas”. E são clientes de todas as idades. É que tanto se vendem para decorar a sala ou o escritório, como o quarto das crianças.

Index > Centro Comercial de Bombarda > R. Miguel Bombarda, 285, loja 2, Porto > T. 93 903 3344 > seg-sáb 12h-20h