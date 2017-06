Miúdos, vamos às compras? Nove marcas portuguesas com muita pinta

Um baloiço para pendurar na sala, sapatos confortáveis para quem está a dar os primeiros passos, uma cidade que se constrói com a imaginação, uma secretária e cadeira que cresce com eles e roupa de fazer inveja aos pais. Porque as crianças são o melhor do mundo, reunimos nove marcas portuguesas criadas a pensar nos mais pequenos