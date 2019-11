Produtos portugueses e mestria espanhola no novo restaurante Basque, em Lisboa

No novo restaurante do chefe Eneko Atxa, inspirado na cozinha basca, partilham-se petiscos, assados na brasa e as típicas pipas de vinho, em ambiente festivo. O Basque abriu no antigo Alcântara Café, em Lisboa

Poucas semanas depois da festa de inauguração do restaurante Basque, no antigo Alcântara Café, em Lisboa, por iniciativa do Penha Longa Resort, sentámo-nos à mesa para experimentar alguns pratos pensados por Eneko Atxa – o chefe de cozinha basco, conhecido por liderar, entre outros, o Azurmendi, em Larrabetzu, Espanha, distinguido com três Estrelas Michelin e considerado o 14º melhor restaurante do mundo na lista The World’s 50 Best Restaurants.

Com o jantar escolhido pelo chefe residente Lucas Bernardes, damos uma vista de olhos rápida à ementa, composta por petiscos para picar, assados no forno, entre algumas sugestões servidas em cazuelas (caçarolas), ideais para partilhar e que assentam no que o mercado oferece diariamente, entre peixes e mariscos frescos. Também lá constam sugestões de carne, entre elas, o entrecosto de porco (€29/2 pessoas) e o carré de cordeiro (€32), e ainda o prato de couve-flor (€20/2 pessoas). Enquanto se aguarda pelas iguarias, sobra tempo para apreciar os detalhes deste antigo armazém com arquitetura industrial da década de 1920, onde se destacam as vigas em metal e os grandes espelhos que o decoram. Um momento apenas interrompido pela chegada de uma pequena barrica de Txakoli, vinho produzido pelo tio de Eneko Atxa, que combina com a ementa desta típica tasca basca.

Sem demoras, começa o desfile de entradas, com as gildas (€8), uma espetada com ovo de codorniz, pimento, anchovas e pan cristal (€17), um pão estaladiço barrado com uma emulsão de tomate e de cebolinho, ramón ibérico, trufa laminada, pó de azeitona, rebentos de salsa e amores-perfeitos. Segue-se o bacalhau à Vizcaína (€14), cremoso e ligeiramente picante, confecionado com sames de bacalhau, e as amêijoas em salsa verde (€14). Já com o apetite (praticamente) satisfeito, apresenta-se o pregado (€29) preparado na brasa, acompanhado com uma salada de alface e pickle de cebola em sumo de beterraba, pasta de cogumelos com cebolinho e batatas assadas. A espinha do peixe não é desperdiçada, chega crocante e pode-se – aliás, deve-se – comer. Com a tarte de queijo azul de ovelha (€10/2 pessoas) e uma bola de gelado de frutos vermelhos, despedimo-nos do jantar servido com simpatia, rigor e embalado ao som da música de DJ. Porque “a partilha, o convívio e a alegria alimentam a alma”, acredita Eneko Atxa, nascido em Amorebieta, no país vizinho. E nós também.

Basque > R. Maria Luísa Holstein, 13, Lisboa > T. 21 583 3275 / 91 241 1863 > ter-sáb 19h-24h