Na Marisqueira Azul, em Lisboa, o resultado do trabalho de Manuel é frescura

1 / 7 Estúdio Cozinha 2 / 7 Estúdio Cozinha 3 / 7 Estúdio Cozinha 4 / 7 Estúdio Cozinha 5 / 7 Estúdio Cozinha 6 / 7 Estúdio Cozinha 7 / 7 Estúdio Cozinha

Esta nova Marisqueira Azul (a primeira abriu em 2014, no Mercado da Ribeira) tem 180 lugares e interiores acolhedores, mas nós por aqui preferimos sempre o ar livre e, mesmo com algum frio, a esplanada com vista para o Terreiro do Paço aparece como a melhor opção. Notámos antes que havia mantas e aquecedores para resolver qualquer constrangimento. E foi a estes subterfúgios que recorremos para saborear, tranquilamente, o marisco que chegou na travessa: uma sapateira recheada, gambas cozidas, ostras de Setúbal e percebes, apesar do defeso (Mariscada da Praça, €52,50 para duas pessoas). E as torradinhas com manteiga aromatizada vêm mesmo a calhar. Antes, já prováramos a salada de polvo que chega à mesa numa lata (€5,50), juntamente com o pão. De lista na mão, fazemos juras de cá voltar para a canja de amêijoas (€5,50) ou para a sopa de peixe à Manel (€6,50). O Manel, nome que também vem pegado às puntillitas (lulas bebé fritas, à moda de Espanha), é Manuel Aguiar, a cara do restaurante e aquele que se mexe muito bem por entre os fornecedores de Sesimbra, Nazaré e Peniche, para garantir que o peixe e o marisco são do melhor que há no mercado.

Mal se entra na nova cervejaria, que fica debaixo das arcadas da ala nascente da Praça do Comércio, vê-se o fruto desse trabalho: uma enorme montra ostenta robalos, douradas, garoupas, pregados, chernes e lulas que hão de sair em prato; e gambas, amêijoas, conquilhas, berbigões, mexilhões, lingueirões, que se servem como entradas. E, noutro campeonato, ainda se veem lagostas, carabineiros e camarão-tigre.

Como em qualquer templo de marisco, existem algumas opções de carne, que se destinam a rematar uma série de petiscos ou a satisfazer os mais carnívoros – dois tipos de pica-pau do lombo (€14,90) e dois bifes (€21). Para quem ainda tiver estômago, ou desejos de açúcar depois de sair deste banho de mar, há uma boa baba de camelo (€4,20) e um merengue original, com creme de limão e morangos (€4,50). O resto, confessamos, não tivemos capacidade para provar, mas dizemos já que o bolo de rolo brasileiro deve ser uma escolha acertada (não havia neste dia) e a mousse de chocolate, o tiro mais conservador da lista. Antes de largarmos a nossa vista lisboeta, bebemos o último gole de um Papa Figos branco, fresquinho.

Marisqueira Azul > Terreiro do Paço (Pç. do Comércio), 70, Lisboa > T. 21 886 3065 > seg-dom 10h-24h