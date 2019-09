Cozinha luso-francesa no novo Peixaria da Enoteca 17.56, em Vila Nova de Gaia

1 / 9 Lucília Monteiro 2 / 9 3 / 9 Lucília Monteiro 4 / 9 Lucília Monteiro 5 / 9 Lucília Monteiro 6 / 9 Lucília Monteiro 7 / 9 Lucília Monteiro 8 / 9 Lucília Monteiro 9 / 9 Lucília Monteiro

Entrecortado pelos telhados das antigas caves de vinho do Porto e pelo monumental casario na outra margem, é o terraço que convida a ficar, logo à chegada. Depois, já sentados à mesa, percebemos que há outras razões. Um ano após a abertura, a Enoteca 17.56 celebra a data no Peixaria (ex-Peixaria do Cais), o novo restaurante da Real Companhia Velha – que partilha este lugar com as carnes maturadas do Reitoria e a cozinha nipónica do Shiko – Tasca Japonesa –, com uma carta mais abrangente e requintada. “É um restaurante de fine dining para uma experiência mais sofisticada”, diz Pedro Silva Reis, presidente da empresa de vinhos. A culpa é de Jerónimo Pinto de Abreu, o novo chefe, que, aos poucos, vai imprimindo a cada prato um “cunho pessoal”, com influência da escola francesa. “A minha base é a cozinha portuguesa, sou português. Mas, como estudei em Paris, faço uma fusão das duas, com um toque contemporâneo”, resume.

Do mar chega grande parte das novidades desta carta, que, nota Jerónimo, será mutante. “Nada é estático. O cliente terá o bacalhau à lagareiro e os filetes de polvo disponíveis, mas há outras alternativas.” Entre elas, nas entradas, surge o bisque de lavagante, com toque de Moscatel Ottonel e croutons de brioche caseiro (€14), brás de mexilhão galego, mousse de cabeça de aipo e alcaparras estaladiças (€9). Nas pastas, prove-se o rigatoni de cogumelos com enoki e molho pesto clássico (€16), feito com massa artesanal italiana. Já nos clássicos, surpreenda-se com a leveza de uma feijoada de bacalhau e gambas com espargos e espinafres frescos (€24) ou opte por vieiras da nossa costa com papardelle trufado, húmus de beterraba e salada de cenoura à algarvia (€26).

Nesta conjugação luso-francesa, o chefe já mexeu em quase tudo. Das sobremesas, sobra espaço para o delicado sablé de ovos moles e framboesas frescas (€8) e o original creme brulée de coco, com hortelã do Douro (€6). Aqui, sugere-se um pairing de vinho do Porto. Além de peixe e marisco, de carnes maturadas e de pratos japoneses, mantém-se a queijaria mais ligada ao bar e as centenas de referências de vinhos, a honrar os 263 anos de história da Real Companhia.

Peixaria da Enoteca 17.56 > Al. da Rua Serpa Pinto, 44B, Vila Nova de Gaia > T. 22 244 8501 > ter-sáb 12h30-23h30, 12h30-15h (almoço), 19h30-22h30 (jantar)