Salamaria, em Lisboa: Vai um salame à fatia ou ao rolinho?

Foram uma verdadeira batalha os dois primeiros meses de criação de receitas e de testes. “Era tudo muito básico, grande parte foi para o lixo porque não funcionava, como o salame de azeite de trufa. Só o cheiro contaminava tudo”, conta Pedro Mouzinho, 41 anos, um dos proprietários da Salamaria, aberta há três meses na LX Factory, em Alcântara. Pedro Barros, de 34, sócio e amigo, também é obrigado a concordar que esta não foi a mistura de sabores mais feliz que inventaram. A ideia de recriar uma charcutaria doce, dizem, surgiu naturalmente: “Quase toda a gente gosta de chocolate ou comeu salame em pequeno, quisemos apostar neste produto que nos lembra os tempos da infância e da adolescência.”

Na Salamaria (nome inspirado na bolacha usada para fazer os salames e em Maria Milagres, a pasteleira), ao tradicional salame (preparado com chocolate da marca belga Callebaut, bolacha e ovos) juntam-se as combinações com Oreo, Nutella ou nougat, pensadas para os mais gulosos, e a de coco e lima, ideal para quem prefere sabores mais frescos. Na lista dos mais pedidos, estão o de figo, nozes e vinho do Porto e o vegano, com leite condensado de coco e bolacha mas sem ovo. Mas há mais, como o Bounty e o de goiabada, por exemplo, servidos à fatia (€1,99 e €2,49) ou comprados à unidade. “Vendemos ao peso, até temos uma balança tipo talho”, refere a dupla. Na cozinha, os testes continuam, mas por agora há 14 receitas à prova de um universo de 20 já criadas. Para comer à dentada ou beber na versão de batido com leite.

Salamaria > LX Factory > R. Rodrigues Faria, 103, Lisboa > T. 93 231 4341 > seg-dom 10h-20h